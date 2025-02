Avenida Brasil segue com retenção no trânsito na tarde desta quarta-feira (12) - Divulgação / @OperacoesRio

Publicado 12/02/2025 19:38





Após a interdição, uma manifestação de moradores na altura da Penha, sentido Centro, ocupou uma faixa da pista lateral da via, causando mais lentidão das 16h25 até 17h.



A operação atingiu também a Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, sentido Rio. Segundo a Companhia de Concessão Rodoviária, que administra a via, o local tinha retenção entre o km 125 (Brasil) e 121 por volta das 14h15. Rio - Com o intenso tiroteio por conta de uma operação policial durante a tarde desta quarta-feira (12) , nas comunidades de Parada de Lucas e Vigário Geral, na Zona Norte, os moradores seguem com dificuldades na locomoção nas principais vias expressas à noite. A Avenida Brasil e a Linha Vermelha, que estiveram parcialmente interditadas nos dois sentidos mais cedo, ainda apresentam retenções. Segundo o Centro de Operações, a Brasil tem congestionamento no sentido Zona Oeste desde a altura do Caju até a Linha Amarela, enquanto a Linha Vermelha tem lentidão desde a Ilha do Fundão até o Aeroporto do Galeão.Após a interdição, uma manifestação de moradores na altura da Penha, sentido Centro, ocupou uma faixa da pista lateral da via, causando mais lentidão das 16h25 até 17h.A operação atingiu também a Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, sentido Rio. Segundo a Companhia de Concessão Rodoviária, que administra a via, o local tinha retenção entre o km 125 (Brasil) e 121 por volta das 14h15.

Usuários em redes sociais reclamaram da situação nas vias. "Que engarrafamento esse na Washington Luiz. Maior tempão para sair", disse um. "Que caos está a Avenida Brasil", comentou outra.

Situação nos trens e BRT

Além do trânsito, o tiroteio causou impacto nos trens. A Supervia as estações Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário se encontram fechadas para embarque e desembarque, em decorrência do tiroteio. A circulação vai ficar entre Central do Brasil x Penha e Duque de Caxias x Saracuruna, sem troca de composição em Gramacho. Ainda de acordo com a concessionária, os responsáveis seguem aguardando retorno da polícia para normalizar a operação.

O BRT Mobi Rio informou, em seu perfil no X, por volta de 18h10, que o trecho da estação de Irajá da TransBrasil esteva fechado, devido à operação, afetando os trajetos Gentileza x Deodoro (parador e expresso) e Gentileza x Vigário Geral (expresso). Às 19h30, porém, a situação foi normalizada.