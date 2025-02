Motorista buscaram se proteger entre os carros na Avenida Brasil durante o tiroteio - Reprodução

Motorista buscaram se proteger entre os carros na Avenida Brasil durante o tiroteioReprodução

Publicado 12/02/2025 15:08 | Atualizado 12/02/2025 17:34

Rio – Um intenso tiroteio durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar transformou as comunidades de Parada de Lucas e Vigário Geral, na Zona Norte do Rio, em um cenário de guerra na tarde desta quarta-feira (12). Duas pessoas foram baleadas. O confronto foi tão violento que um helicóptero da PM foi alvejado em pleno voo, obrigando a tripulação a realizar um pouso forçado – veja as imagens abaixo.

O caos se espalhou pelas principais vias da cidade. A Avenida Brasil e a Linha Vermelha foram completamente interditadas por mais de 30 minutos nos dois sentidos, levando motoristas em pânico a abandonarem seus veículos e se jogarem entre os carros em busca de proteção.

Veja os vídeos:

Vídeos mostram cena de guerra no Rio em ação conjunta entre Polícia Civil e PM em Vigário Geral e Parada de Lucas.



Crédito: reprodução pic.twitter.com/uZo9F3W7e1 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 12, 2025

Os feridos foram socorridos pelos bombeiros na Rua Tab Silmar Silva, em Duque de Caxias, e levados para o Hospital Adão Pereira Nunes. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

A ação tem como objetivo localizar o esconderijo do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o 'Peixão', dono de uma extensa ficha criminal, comanda a região impondo terror e violência. Atualmente, o Terceiro Comando Puro (TCP) domina as comunidades de Parada de Lucas, Vigário Geral, Pica-Pau, Cidade Alta e Cinco Bocas, que formam o Complexo de Israel.

A PM participa da operação com agentes do Comando de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPBE) e do 16° BPM (Olaria).



A corporação confirmou que o helicóptero do Grupamento Aeromóvel foi atingido e precisou realizar um pouso forçado para avaliar as condições da aeronave, mas destacou que não houve feridos.

Um ônibus da linha 774 (Madureira x Jardim América) também foi atingido por um tiro - veja o vídeo abaixo.

ônibus é alvejado durante tiroteio em Cordovil, e motorista mostra vidro estilhaçado no chão do coletivo



Crédito: Rio Ônibus pic.twitter.com/HpfG6VrzCT — Jornal O Dia (@jornalodia) February 12, 2025

A Rio Ônibus divulgou ainda que devido ao intenso tiroteio em Cordovil, dez linhas de ônibus municipais estão com desvios nos itinerários. São elas:

- 774 (Madureira x Jardim América)



- 905 (Irajá x Bonsucesso)



- 940 (Ramos x Madureira)



- 335 (Cordovil x Tiradentes)



- 639 (Jardim América x Saens Peña)



- 906 (Jardim América x Caju)



- 379 Catiri x Tiradentes



- 349 Vila Kennedy x Tiradentes



- 389 Vila Aliança x Candelária



- 936 Campo Grande x Fundão

No BRT Transbrasil, as estações já estavam reabertas antes de 15h40, segundo a MobiRio.

Já a SuperVia comunicou que, por causa do tiroteio nas proximidades da estação Vigário Geral, a circulação ficará entre Central do Brasil x Penha e Duque de Caxias x Saracuruna, sem a necessidade de troca de composição em Gramacho. O trecho entre Penha circular e Vigário Geral encontra-se fechado para embarque e desembarque. O intervalo no momento é de aproximadamente 30 minutos.

A Secretaria Municipal de Educação comunicou que as escolas da região não tiveram o funcionamento afetado. Já a Secretaria de Estado de Educação destacou que, por volta de 16h, três escolas da rede estadual se encontravam fechadas na região.

A Secretaria Municipal de Saúde disse que, para segurança de profissionais e usuários, o Centro Municipal de Saúde Iraci Lopes interrompeu o funcionamento nesta quarta. O CMS Nagib Jorge Farah, a CF Eidimir Thiago de Souza e a CF Nilda Campos mantêm o atendimento à população. Somente atividades externas, como visitas domiciliares, estão suspensas. Já a CF Heitor dos Prazeres e o CMS José Breves dos Santos suspenderam o funcionamento e avaliam a possibilidade de reabertura nas próximas horas.

A Secretaria de Estado de Saúde informou que suas unidades funcionaram sem problemas.