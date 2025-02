Publicado 13/02/2025 00:00

Governo acerta ao não estimular conflito com Trump por taxação do aço. Ordem é aguardar desdobramentos no mercado mundial antes de definir resposta, que no momento apropriado precisará ser firme. Bate-boca com presidente americano seria contraproducente.

Após picanha e cerveja, Lula volta a fazer promessa genérica e garante 'dinheiro circulando na mão do povo". Pelo histórico de juras não cumpridas, melhor seria realizar antes de falar. Brasileiro está farto de ilusões sobre um futuro que nunca chega.