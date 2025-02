Publicado 13/02/2025 00:00 | Atualizado 13/02/2025 00:05

Na manchete, incêndio de grandes proporções atinge fábrica de tecidos e deixa 21 feridos, 10 em estado grave. Condições precárias de trabalho são expostas. Local é interditado pela Defesa Civl

Em Rio de Janeiro, tiroteio fecha vias importantes da cidade. Helicóptero da PM é atingido. Alvo da operação, traficante Peixão planejava invadir o Quitungo

Avião colide com carro de manutenção no Galeão

Em Ataque, Flamengo vence o clássico por 1 a 0 com o Botafogo, no Maracanã, e assume a liderança da Taça GB. Alvinegro está fora do G-4

Jovem que teve queimaduras após celular explodir diz que ficou desesperada

Funcionários terceirizados do Hospital Federal de Bonsucesso protestam contra salários atrasados