Traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como 'Peixão' - Reprodução

Publicado 12/02/2025 19:18

Rio - O traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como 'Peixão', planejava invadir o Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte, para tomar o controle de uma área dominada pelo Comando Vermelho (CV), facção rival do Terceiro Comando Puro (TCP).

A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança do Rio, Victor Santos, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (12), no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar. O objetivo da operação conjunta, segundo Santos, era evitar um 'banho de sangue'

"Essa operação foi emergencial, tinha como objetivo evitar um banho de sangue naquela região. As lideranças do Complexo de Israel pretendiam invadir o Quitungo. Logo após as forças de segurança entrarem no Complexo de Israel, com a resistência que encontraram, confirmamos informações de que certamente lideranças do TCP estariam naquela localidade com o objetivo de invadir o Quitungo", disse.

Mais cedo, a Polícia Civil realizou uma operação na região, durante a qual foram desmantelados três galpões usados como depósitos de materiais roubados . De acordo com o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, criminosos do TCP tentaram aproveitar a operação para invadir a comunidade.

"As nossas inteligências detectaram uma movimentação atípica li em Parada de Lucas, em Vigário Geral, com marginais fortemente armados e possíveis lideranças do TCP. A informação de inteligência dava conta de que haveria uma invasão no Quitungo, justamente onde a Polícia Civil estava operando. Eles são oportunistas, são comunidades próximas, e justamente pelo enfraquecimento momentâneo por conta da operação da Polícia Civil, o plano do TCP era entrar na comunidade que seria um local estratégico para eles e fazer aquele grande complexo ali", detalhou.

Durante a operação para evitar a invasão, o caos se espalhou pelas principais vias da cidade. A Avenida Brasil e a Linha Vermelha foram completamente interditadas por mais de 30 minutos nos dois sentidos, levando motoristas em pânico a abandonarem seus veículos e se jogarem entre os carros em busca de proteção.

Quatro pessoas ficaram feridas, sendo duas por estilhaços e as outras duas baleadas. O confronto foi tão violento que um helicóptero da PM foi alvejado em pleno voo, obrigando a tripulação a realizar um pouso forçado.

Os criminosos atearam fogo em barricadas para tentar conter o avanço da polícia. O secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, os incêndios eram para tirar o foco dos agentes.

"A gente interviu para que a comunidade do Quitungo não fosse atacada. A ação buscou efetivamente trazer resultados e a resistência feita demonstrou que a gente estava no caminho certo. Em Guadalupe, tivemos um ônibus atravessado que tentou ser incendiado e nossos policiais prontamente chegaram. Tivemos um táxi incendiado em frente ao Ceasa de Irajá. E tivemos uma tentativa de fechamento na Pastor Martin Luther King. Então, a gente percebe que houve uma ação no sentido de desviar o foco da operação"

O coronel disse ainda que as forças policiais ocupam a Cidade Alta para auxiliar em um resgate de um blindado da Polícia Civil, que sofreu uma pane mecânica na comunidade.



Feridos

Um homem e uma mulher feridos foram levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. A vítima masculina está estável. Ainda não há informações sobre a outra ferida.

Os outros dois feridos estavam em um ônibus que foi atingido pelos disparos e foram levados para o Hospital Adão Pereira Nunes. Flavia Souza da Silva, de 45 anos, sofreu cortes e escoriações leves no cotovelo esquerdo. Após receber atendimento médico, aguardava curativo antes de ser liberada. Já André de Oliveira, de 50 anos, teve uma lesão superficial na mesma região. Ele foi medicado e recebeu alta pouco depois.

Quem é Peixão?

Considerado um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro, Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, Alvinho ou Aarão, de 38 anos, possui uma extensa ficha criminal e chama a atenção das autoridades por práticas incomuns no mundo do tráfico.

O líder do Terceiro Comando Puro (TCP) está na mira das polícias Civil e Militar há pelo menos 12 anos, quando iniciou uma política de expansionismo violento para tomar territórios do Comando Vermelho (CV). Contra ele constam 7 mandados de prisão por homicídio, tortura, associação ao tráfico e ocultação de cadáver e pelo menos 20 inquéritos em aberto.

Peixão se mantém protegido pela 'Tropa do Arão', como se intitulam os criminosos que fazem a sua segurança, e por um forte poder bélico. Em maio de 2023, durante uma operação da Polícia Civil, mais de R$ 1 milhão em armamento foram apreendidos no Complexo de Israel. Entre as armas apreendidas, estavam uma metralhadora .50 e outra .30. Estes armamentos são capazes de perfurar veículos blindados e podem derrubar aeronaves. Outros 15 fuzis, 21 granadas e milhares de projéteis foram apreendidos.

Adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi, o traficante passou a ser conhecido por sua intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana e costuma expulsar esses moradores de suas áreas de influência, além de determinar a invasão e depredação de centros religiosos. A religiosidade de Peixão é tamanha que ele se autointitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés.

Casas de luxo para Peixão e comparsas

Polícia descreveu imóvel onde Peixão morava como 'resort' Reprodução

Em julho de 2023, a Polícia Militar localizou três residências luxuosas do traficante na comunidade Para-Pedro. Em uma das casas foi encontrado um amplo espaço de lazer, com piscina, lago artificial, pedalinho e grama sintética. Já em outra residência, descoberta pela Polícia Civil há dois anos, os agentes encontraram ao lado da piscina uma enorme pichação que retrata a cidade de Jerusalém, com imagens de soldados e o símbolo da estrela de Davi, em alusão ao Complexo de Israel.



Nas áreas internas da casa tinha uma academia equipada com aparelhos modernos de ginástica, um banheiro com hidromassagem e cozinha com eletrodomésticos novos. No início de outubro do ano passado, mais um 'resort' de Peixão foi descoberto pela polícia.