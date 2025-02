Comunidade César Maia, em Vargem Pequena - Reprodução / Google Street View

Comunidade César Maia, em Vargem Pequena

Publicado 12/02/2025 11:31 | Atualizado 12/02/2025 11:46

Rio - Policiais civis prenderam o principal líder do tráfico de drogas na comunidade César Maia, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (12). A captura aconteceu durante a segunda fase da Operação Torniquete, que tem o objetivo de reprimir o roubo e furto de cargas e veículos. No local, os agentes apreenderam munições de fuzil, drogas e materiais utilizados pelo tráfico. Uma ação também foi realizada no Quitungo, em Brás de Pina, Zona Norte.

Segundo as investigações, o preso, que não teve a identidade revelada, é responsável pela expansão territorial do Comando Vermelho na região das Vargens, além de envolvimento em conflitos contra facções rivais.

Já no Quitungo, as equipes encontraram três galpões utilizados para o depósito de materiais roubados.

Operação Torniquete

Segundo a Polícia Civil, os roubos e furtos de veículos e cargas financiam as atividades de organizações criminosas, suas disputas territoriais e garantem pagamentos a familiares dos criminosos, presos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, já são mais de 380 presos pela Operação Torniquete.

As comunidades César Maia e Quitungo são exploradas pelo Comando Vermelho, que de acordo com as investigações, é responsável por 90% dos roubos de cargas e 80% dos roubos de veículos praticados na Região Metropolitana do Rio.