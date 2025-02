A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (22) - Divulgação

A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (22)Divulgação

Publicado 12/02/2025 18:40 | Atualizado 12/02/2025 20:28

Rio - Uma caminhonete foi recuperada por policiais civis após ser roubada na Penha, Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (12). O motorista, que estava no veículo, conseguiu fugir dos bandidos e bloquear o carro, que já estava na Avenida Lobo Júnior, na Penha Circular, em direção à Avenida Brasil, por meio de um aplicativo.

Segundo o relato da vítima, ele foi abordado por seis homens em quatro motocicletas, que mandaram que ele abaixasse o vidro do motorista e os seguisse. A princípio, ele seguiu com os bandidos até a Praça Portugal, quando a quadrilha mandou que ele parasse e desembarcasse pela janela do carro.

Neste momento, o motorista jogou o capacete na direção de um dos bandidos, conseguiu correr, se esconder em uma oficina e bloqueou a caminhonete pelo aplicativo. Em seguida, pediu ajuda aos policiais.

Os agentes conseguiram localizar o veículo, que foi conduzido à 22ª DP (Penha), onde foi solicitada perícia para identificação dos envolvidos.