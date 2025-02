A Linha Vermelha chegou a ficar fechada devido à operação - Reprodução

A Linha Vermelha chegou a ficar fechada devido à operaçãoReprodução

Publicado 12/02/2025 17:53 | Atualizado 12/02/2025 18:04

O objetivo da ação policial é localizar e prender o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão e apontado como líder do tráfico de drogas no Complexo de Israel.

Paes elogiou o trabalho realizado nesta tarde, embora o alvo não tenha sido localizado: "Acho que é notícia boa, está mostrando que a polícia está agindo e, pelo jeito, cercando um delinquente, vagabundo e marginal, que está aterrorizando uma área da cidade que não é comunidade".

O chamado Complexo de Israel – atualmente dominado pelo Terceiro Comando Puro – é formado por cinco comunidades: Vigário Geral, Parada de Lucas, Pica-pau, Cinco Bocas e Cidade Alta.

Eduardo Paes mostrou indignação ao observar que algumas destas localidades eram áreas de convivência comum da sociedade antes de ficarem sob o domínio de criminosos: "Parada de Lucas não é comunidade, é um bairro da cidade. Brás de Pina é um bairro da cidade. Cidade Alta é um conjunto habitacional da cidade. Tudo com infraestrutura com equipamentos públicos. É uma loucura que a gente aceite que uma área desse território seja dominada".

Questionado sobre feridos na operação, Paes lamentou, mas voltou a enaltecer a suposta tentativa de prender o principal nome do tráfico no Complexo de Israel: “É muito ruim isso que acontece. Mas nesse caso, pelo menos, parece que vão prender esse líder que está aí desafiando as autoridades policiais há muito tempo. O tal do Peixão. Espero que ele seja preso, responda e apodreça na cadeia. Que é o que ele merece. Espalhou o terror, e que bom que vemos uma ação da polícia tendo um resultado mais efetivo”.