Agentes da Seop estiveram presentes durante a demolição da estrutura - Fábio Costa / Seop

Agentes da Seop estiveram presentes durante a demolição da estruturaFábio Costa / Seop

Publicado 12/02/2025 18:26

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) demoliu nesta quarta-feira (12) uma construção irregular, erguida sem licença em uma área de proteção ambiental, em Vargem Pequena, na Zona Oeste. Engenheiros da prefeitura estimam um prejuízo de aproximadamente R$ 1,5 milhão aos responsáveis pela obra.

fotogaleria

A edificação comercial consistia em um galpão construído após a execução de um aterro na Faixa Marginal de Proteção do Canal do Portelo, na Zona Oeste. Além disso, a estrutura ocupava uma área destinada à implantação de um espaço público.

Os responsáveis foram notificados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (SMAC) em outubro de 2024 e receberam a determinação de paralisação imediata, quando as obras ainda estavam na fase inicial. Também foi exigida a recuperação ambiental da área afetada, no entanto, sem apresentar as devidas licenças, as construções foram aceleradas, ignorando a notificação e o embargo. Em três meses, a obra foi concluída, resultando em um galpão de estrutura metálica com cerca de 330m².

A Secretaria de Ordem Pública reforçou que a demolição faz parte das ações de combate às construções ilegais na cidade. Segundo as autoridades, além de comprometer o meio ambiente, a ocupação irregular prejudica o ordenamento urbano e a segurança da população.