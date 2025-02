Bombeiros combatem as chamas que tomam conta da Fábrica Maximus Confecções, em Ramos - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Segundo a nota publicada nas redes sociais da agremiação verde e branca, o foco inicial é em garantir a segurança dos envolvidos e que, posteriormente, a escola irá informar o tamanho do dano sofrido.



"O Império Serrano lamenta profundamente o incêndio que ocorre nas dependências da Maximus Confecções. Informamos que toda a produção das fantasias do carnaval 2025 do Império Serrano se encontram na fábrica. Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos", diz a nota.



A Unidos da Ponte, outra agremiação da divisão de acesso, que desfilará no dia 28 de fevereiro, informou que todas as suas fantasias também estão na fábrica atingida pelo incêndio.



"O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Ponte lamente profundamente o incêndio que ocorre neste momento na Maximus Confecções. Toda produção de nossas fantasias para o Carnaval 2025 se encontram nesta fábrica. É de extrema importância garantir a segurança de todos que estão presentes no local", informou a direção da escola.

A Unidos de Bangu, também da Série Ouro, foi mais uma entre as principais afetadas pelo incêndio. Por meio de nota, comunicou que - assim como as anteriores - todas as fantasias estavam no prédio, mas não sabe ainda em que estado se encontram. A escola de samba vai entrar na Avenida no dia 1º de março.



“A Unidos de Bangu lamenta profundamente o incêndio que ocorreu nas dependências da Maximus Confecções, nesta manhã, em Ramos. Informamos que a produção das fantasias do carnaval 2025 da Unidos de Bangu se encontra na fábrica, mas ainda não tem informação sobre o estado em que estão. Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos.”





Já a Porto da Pedra anunciou que duas de suas alas estavam sendo produzidas na fábrica, além de placas e tecidos da escola. Em nota, lamentou profundamente o ocorrido.



“O GRES Unidos do Porto da Pedra lamenta profundamente o incêndio que, na manhã desta quarta-feira, 12 de fevereiro, acometeu as dependências da fábrica da Maximus, importante parceira do nosso carnaval. Informamos que havia duas alas, placas e tecidos da escola sendo produzidos no local, alguns deles programados para serem entregues na data de hoje, no entanto, a maior preocupação é com a integridade física das dezenas de colaboradores que trabalham na produção do espetáculo. Isto é o que nos move neste momento. Rogamos para que não haja maiores intercorrências e que a vida e a integridade dessas pessoas estejam asseguradas. Nossa solidariedade a todas elas e às escolas coirmãs pela perda de fantasias e adereços que vinham sendo confeccionados no local.”



A vermelha e branca de São Gonçalo vai desfilar, também, no dia 1º de março.





Liga RJ se pronuncia





Uma Assembleia Geral Extraordinária será convocada para avaliar a situação e definir os próximos passos, para que "nenhuma escola de samba filiada seja prejudicada". Em nota, a Liga RJ disse que a fábrica "desempenha um papel fundamental no fornecimento de materiais para as escolas de samba e, além disso, serve como espaço para a confecção de fantasias de diversas agremiações". Ainda de acordo com a Liga, o incêndio "atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia produtiva envolvida na sua realização".Uma Assembleia Geral Extraordinária será convocada para avaliar a situação e definir os próximos passos, para que "nenhuma escola de samba filiada seja prejudicada".

Paes diz que agremiações não serão rebaixadas

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que as escolas de samba afetadas pelo incêndio não serão rebaixadas no Carnaval deste ano . Em uma publicação nas redes sociais, Paes disse que conversou com o presidente da Série Ouro, Hugo Júnior, e decidiram que caso as escolas atingidas ainda consigam desfilar, não serão rebaixadas e terão participação honorária.

"Independente de qualquer coisa, as escolas não serão rebaixadas no carnaval desse ano. Havendo possibilidade de desfilar, as três serão consideradas hors con·cours", escreveu o prefeito, que está em Brasília, mas afirmou que o vice, Eduardo Cavaliere, acompanha o caso.

Escolas do Grupo Especial se solidarizam

Por meio das redes sociais, escolas de samba do Grupo Especial se pronunciaram sobre o ocorrido e demonstraram preocupação com as vítimas e as escolas de samba atingidas pelo incidente. A Mocidade, inclusive, ofereceu auxílio para ajudar com a perda das fantasias.



“A Mocidade Independente de Padre Miguel lamenta o triste episódio no incêndio envolvendo a Maximus Confecções, nesta manhã de quarta-feira (12). Seguimos na torcida para segurança e integridade de todos neste momento e nos colocamos à disposição para ajudar no que for preciso, Império Serrano, pela perda de suas fantasias. Força a todos!”, diz nota.





Já a Mangueira destacou a importância de encontrar uma solução para que as escolas de samba afetadas pelo incêndio não sejam ainda mais prejudicadas, além de lamentar pelas vítimas.



“A Estação Primeira de Mangueira, em nome de sua Presidência e Diretoria, vem a público expressar seu profundo pesar em função do incêndio ocorrido na manhã desta quarta-feira (12) na fábrica Maximus, localizada em Ramos, no Rio de Janeiro. Recebemos com extrema preocupação as informações relacionadas aos trabalhadores afetados. Somos solidários às possíveis vítimas e a seus familiares e amigos, e rogamos para que todos recebam a assistência necessária e para que tenham a mais pronta recuperação. Somos também solidários a todas as agremiações que porventura possam ter seu Carnaval afetado por este fato lamentável. Estamos certos de que soluções e alternativas serão encontradas no momento oportuno. Manifestamos nosso apoio a todos os que trabalham na construção do nosso Carnaval. Seguiremos juntos!”, publicou.