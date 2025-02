Bombeiros seguem trabalhando para apagar incêndio na fábrica da Maximus Confecções, em Ramos - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 12/02/2025 09:36 | Atualizado 12/02/2025 10:47

Rio - A Liga RJ, que organiza o Carnaval da Série Ouro, convocará uma reunião extraordinária para avaliar a situação das escolas prejudicadas pelo incêndio na fábrica da empresa Maximus Confecções, em Ramos, na Zona Norte , responsável pela produção de fantasias para o desfile deste ano. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (12) e 21 pessoas foram resgatadas.

Segundo a entidade, o objetivo da Assembleia Geral será buscar soluções que possibilitem a continuidade dos trabalhos e a realização do Carnaval "com a grandiosidade que o povo merece".

"Nossa primeira e maior preocupação é com a segurança e o bem-estar de todas as pessoas que estavam no local, esperando que todos estejam fora de perigo e recebendo o devido amparo. A fábrica desempenha um papel fundamental no fornecimento de materiais para as escolas de samba e, além disso, serve como espaço para a confecção de fantasias de diversas agremiações. O impacto deste incidente atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia produtiva envolvida na sua realização", disse em nota.

Por meio das redes sociais, o Império Serrano lamentou o incêndio e informou que toda a produção das fantasias para o carnaval 2025 se encontram na fábrica.

"O Império Serrano lamenta profundamente o incêndio que ocorre nas dependências da Maximus Confecções, nesta manhã, em Ramos. Informamos que toda a produção das fantasias do carnaval 2025 do Império Serrano se encontram na fábrica. Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos. A diretoria", conta o texto.

A Unidos da Ponte também informou que toda a produção de suas fantasias era realizada na fábrica.

"O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Ponte lamente profundamente o incêndio que ocorre neste momento na Maximus Confecções, localizada no bairro de Ramos. Toda produção de nossas fantasias para o Carnaval 2025 se encontram nesta fábrica. É de extrema importância garantir a segurança de todos que estão presentes no local", publicou nas redes sociais.



Incêndio

Bombeiros foram acionados por volta das 7h40 para a fábrica localizada na Rua Roberto Silveira, em Ramos. A operação conta com o trabalho de 13 unidades operacionais, incluindo o Grupamento de Operações Aéreas da corporação e especialistas em salvamento em altura, cerca de 90 bombeiros, com apoio de 30 viaturas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 21 pessoas foram resgatadas da edificação pela corporação. Vítimas foram retiradas do prédio através de uma escada após ficarem no meio da fumaça.

Um dos trabalhadores, que se identificou como Melk, após ser resgatado, contou à TV Globo que trabalhava no local há cerca de três semanas. Ele foi o primeiro a ser retirado do local pelas escadas.



"Eu fui o primeiro a sair, mas eu não sei quem ficou lá dentro. Eu não sei quantas pessoas estão bem ou estão mal, mas, graças a Deus, estamos vivos. Eu não sei a conta certa [de pessoas trabalhando], mas aproximadamente mais de 30, 40 pessoas. Tinha senhoras de idade, tinha adolescentes. O incêndio começou na parte de terra, debaixo. Foi muito rápido. Lambeu tudo. Graças a Deus, estou aí", desabafou.

Até o momento, 10 vítimas do incêndio deram entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, ainda na Zona Norte. Nove estão em estado grave e uma em avaliação. Três homens estão em estado grave. Seis mulheres em estado grave e uma mulher em avaliação pela equipe médica. Todos os pacientes deram entrada por queimadura em via aérea após inalação de fumaça tóxica.