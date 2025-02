Diversas viaturas do Corpo de Bombeiros foram ao local - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 12/02/2025 11:04 | Atualizado 12/02/2025 11:45

Diversos trabalhadores resgatados do incêndio na fábrica de tecidos em Ramos , na Zona Norte do Rio, estavam dormindo quando o fogo começou. A tragédia aconteceu na manhã desta quarta-feira (12).

Em entrevista ao DIA, um funcionário que conseguiu escapar contou que todos estavam com ele dormiam quando o fogo começou. Segundo ele, foi usado um extintor para abrir caminho no corredor e fugir.

"Estávamos dormindo e começou a queimar tudo. Apagamos com extintor no corredor", disse Carlos Araújo, de 36 anos, um funcionário que trabalhava na estamparia de camisas.

Jorge dos Santos, de 53 anos, também concedeu entrevista à equipe. Ele, que iniciaria os trabalhos às 9h, conta que foi mais cedo para auxiliar no que pudesse.

"Várias escolas fazem adereço com a gente. Quando eu cheguei já estava tudo dominado (pelo fogo). Falei com os meus colegas por telefone e todos parecem estar bem", disse o homem que trabalha no almoxarifado.

Outra funcionária da fábrica a costureira Simone Silva dos Santos, 49 anos, contou que foi surpreendida pelo fogo assim que chegou para trabalhar.



"Eu estava chegando quando vi o incêndio já acontecendo. Eu nem estava sabendo de nada, cheguei pra trabalhar era 7h30 e já estava uma fumaceira e nem subi. Foi um susto", contou.



Simone explicou ainda que só no setor da costura em que atua trabalham umas 20 pessoas. "Na hora do incêndio, tinham umas senhoras que trabalhavam na área da costura e estão no hospital", explicou.

Tragédia

Um incêndio atinge uma fábrica de tecidos em Ramos, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira. Imagens feitas pela TV Globo mostraram quatro pessoas que ficaram presas nas janelas, tentando respirar por entre a espessa fumaça, e foram retiradas do local com o auxílio de escadas.

Até o momento, há registro de 21 pessoas resgatadas da edificação. Entre essas, dez foram encaminhadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Nove delas estão em estado grave, enquanto uma ainda está sendo avaliada.

Uma pessoa foi encaminhada em estado grave, por uma ambulância da corporação, para o Hospital Souza Aguiar.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes dos quartéis de Ramos e Penha foram acionados às 7h39 e chegaram ao local por volta das 7h45. A operação conta, neste momento, com o empenho de 13 unidades operacionais, incluindo o Grupamento de Operações Aéreas da corporação e especialistas em salvamento em altura, cerca de 90 bombeiros, com apoio de 30 viaturas.

O Corpo de Bombeiros também combate um foco de incêndio no condomínio ao lado, que foi evacuado.