Publicado 12/02/2025 12:40 | Atualizado 12/02/2025 14:51

DIA que ajudaram no socorro das vítimas. Rio - Os moradores do prédio que fica ao lado da fábrica de tecidos que pegou fogo em Ramos , na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (12), contaram aoque ajudaram no socorro das vítimas.

Elan Sarmento, de 20 anos, disse que foi um dos primeiros a prestar socorro aos funcionários. Ele revelou que foi acordado com gritos de socorro.



"O pessoal aparentemente estava dormindo por causa da produção do Carnaval. Eles começaram a gritar que tinha coisa inflamável, implorando a Deus e tudo mais. Eu fui lá com outro vizinho e tentamos ajudar dando toalha molhada pela janela e tudo mais. O incêndio começou umas 6h30, como estava uma gritaria pensamos até que era briga, mas no final ficou tudo bem", comentou.

Um outro vizinho contou à equipe que também prestou socorro da forma que conseguiu.

Uma mulher, de 87 anos, também é vizinha e contou o que viu. Leila Barreto acordou com muitos gritos e quando saiu do prédio para entender o que estava acontecendo se deparou com muita fumaça.

"Ouvimos todo mundo gritar. Por volta das 8h começou o tumulto. Quando eu cheguei aqui fora já estava uma grande fumaça. O cheiro foi entrando na minha casa", contou.

Diversas viaturas da Samu e do Corpo de Bombeiros foram até o local Pedro Ivo/Agência O Dia

Tragédia

Um incêndio atinge uma fábrica de tecidos em Ramos, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira. Algumas pessoas ficaram presas nas janelas, tentando respirar por entre a espessa fumaça, e foram retiradas do local com o auxílio de escadas.

Até o momento, há registro de 21 pessoas resgatadas da edificação. Entre essas, dez foram encaminhadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Oito delas estão em estado grave.

"Nenhum dos pacientes que veio aqui para o Hospital Getúlio Vargas deu entrada com queimaduras de pele na parte externa. Todos com a via respiratória queimada por inalação de fumaça", contou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Outras oito pessoas estão na rede municipal, duas delas em estado grave. Três foram levadas para o Hospital Federal de Bonsucesso.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes dos quartéis de Ramos e Penha foram acionados às 7h39 e chegaram ao local por volta das 7h45. A operação conta, neste momento, com o empenho de 13 unidades operacionais, incluindo o Grupamento de Operações Aéreas da corporação e especialistas em salvamento em altura, cerca de 90 bombeiros, com apoio de 30 viaturas.

O Corpo de Bombeiros também combateu um foco de incêndio no condomínio ao lado, que foi evacuado.