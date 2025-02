Servidores terceirizados protestaram sobre pelo atraso de salário no Hospital Federal de Bonsucesso - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 12/02/2025 10:38

Rio - Servidores terceirizados realizaram um protesto contra o atraso no pagamento de salários, na manhã desta quarta-feira (12), na frente do Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte. Entre os funcionários atingidos estão recepcionistas, maqueiros e ascensoristas, que paralisaram suas atividades.

Representante do movimento, Francisco Alves contou que a empresa Gaia, responsável pelos trabalhadores, está negligenciando o direito dos servidores que foram demitidos e de quem segue atuando na unidade. De acordo com o homem, há atraso no salário de janeiro.

"Como a empresa está em recuperação judicial, ela mandou uma parte do pessoal embora e não pagou a quem demitiu. O pessoal que permanece no contrato está com o salário de janeiro atrasado. Há uma série de erros como ticket parcelado, vale-transporte parcelado, problema de uniforme. Uma série de situações. Mantivemos os serviços essenciais dos setores que não podem parar e o restante no protesto, na porta do hospital", explicou.

Uma servidora, que preferiu não ser identificada, contou que o grupo também pede melhorias na estrutura da unidade. Segundo ela, deveria ter mais funcionários na emergência do hospital, reaberta na última quinta-feira (6) , além do pagamento de insalubridade.

"A gente está reivindicando mais pessoas na emergência, pois foi aberta e não colocaram efetivo completo. Estamos com três recepcionistas à noite para três balcões. A maternidade é insalubre. Vamos de leito em leito e não temos insalubridade. Trabalhamos com um ventilador, ele quebra e não estão nem aí. Estamos sem salário. Estão desde o quinto dia útil sem resposta pra gente. Todo dia uma desculpa diferente e não dão satisfação. Tem vezes que parcelam a alimentação em quatro no mês", comentou.

Ao DIA, o Grupo Hospital Conceição (GHC), gestor do hospital, afirmou que todo o procedimento de gestão da instituição é pautado pelo cumprimento dos trâmites legais e prazos contratuais. Segundo o GHC, nos contratos com a Gaia, a situação é decorrente da falta de entrega de documentações obrigatórias e comprobatórias das regularidades fiscal, trabalhista e previdenciária por parte da empresa.

"Todas as medidas jurídicas e administrativas necessárias estão sendo adotadas. Foi solicitado que a empresa tenha celeridade na entrega dos documentos para evitar maior prejuízo aos trabalhadores. Informamos que ontem (terça), a Empresa Gaia foi, novamente, notificada para cumprir os compromissos financeiros com os trabalhadores", diz a nota.

Sobre o protesto, a direção informou que não foi notificada do movimento reivindicatório desta quarta-feira (12), mas que o trabalho seguiu dentro da normalidade, sem prejuízo aos usuários e pacientes internados. A instituição destacou que solicitou que 50% dos funcionários voltassem às atividades regulares, enquanto uma comissão de representantes dos trabalhadores era recebida pela direção do hospital.

Contratos

O GHC informou que possui três contratos vigentes com a empresa e um que foi encerrado no dia 17 de janeiro.

No finalizado, a gestão aguarda apresentação dos comprovantes de pagamento das obrigações trabalhistas pela empresa para liberação de conta vinculada. De acordo com o grupo, caso a Gaia não pague até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, ou seja, até março, o hospital irá iniciar processo jurídico para que seja utilizado o valor da garantia contratual para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores.

O Grupo Hospitalar Conceição ainda ressaltou que os demais contratos ainda vigentes estão no aguardo do envio da documentação por parte da empresa para a liberação do fluxo de pagamento.

A reportagem ainda não conseguiu contato com a empresa Gaia. O espaço está aberto para manifestação.

*Colaboração de Reginaldo Pimenta