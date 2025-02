Veja imagens do incêndio que atingiu fábrica de tecidos em Ramos

Rio - Um incêndio atingiu uma fábrica de tecidos, em Ramos, na Zona Norte , nesta quarta-feira (12). Por conta do fogo, 21 pessoas precisaram ser resgatadas e foram encaminhadas para hospitais das redes estadual, municipal e federal, parte delas por queimadura em via aérea, após inalação de fumaça tóxica. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e não há mais focos no local.

A operação dos bombeiros mobilizou 13 unidades operacionais, incluindo o Grupamento de Operações Aéreas e especialistas em salvamento em altura. Cerca de 90 bombeiros atuaram na ocorrência, com o apoio de 30 viaturas. O edifício onde o incidente aconteceu não tinha autorização para funcionar como fábric a , segundo a corporação. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).

Ao todo, dez pessoas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Entre elas, oito estão em estado grave, sendo três homens e cinco mulheres, além de duas vítimas femininas estáveis. Todos os pacientes deram entrada por queimadura em via aérea após inalação de fumaça tóxica.

Na rede municipal, quatro pessoas foram levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e duas delas estão em estado grave. Outras duas vítimas deram entrada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e mais duas na Coordenação de Emergência Regional (CER) da Ilha do Governador. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde delas.

Já o Hospital Federal de Bonsucesso recebeu duas mulheres e um homem, que estão sendo atendidos por inalação de fumaça. Eles recebem oxigênio e serão submetidos a exames laboratoriais e de imagem. O quadro dos feridos é estável.

A Maximus Confecções é responsável pelas fantasias das agremiações da Série Ouro e quatro delas foram afetadas: Império Serrano, Unidos da Ponte, Unidos de Bangu e Porto da Pedra . As duas primeiras informaram que toda a produção para o carnaval 2025 está no local. Já a Porto da Pedra comunicou que as roupas de duas alas estavam sendo produzidas no edifício.

A Liga RJ, que organiza o Carnaval da Série Ouro, convocará uma reunião extraordinária para avaliar a situação das escolas prejudicadas pelo incêndio. A entidade pontuou que a fábrica "desempenha um papel fundamental no fornecimento de materiais para as escolas de samba e, além disso, serve como espaço para a confecção de fantasias de diversas agremiações" e que o episódio "atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia produtiva envolvida na sua realização".

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que as escolas de samba afetadas pelo incêndio não serão rebaixadas . "Independente de qualquer coisa, as escolas não serão rebaixadas no carnaval desse ano. Havendo possibilidade de desfilar, as três serão consideradas hors con·cours", escreveu o prefeito, que está em Brasília, mas afirmou que o vice, Eduardo Cavaliere, acompanha o caso.

