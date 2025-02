Maximus Confecções é responsável pelas fantasias da Série Ouro e três escolas foram afetadas - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 12/02/2025 10:41 | Atualizado 12/02/2025 11:49

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que as escolas de samba afetadas pelo i ncêndio que atinge uma fábrica de tecidos , em Ramos, na Zona Norte, não serão rebaixadas no Carnaval deste ano. A Maximus Confecções é responsável pelas fantasias das agremiações da Série Ouro e quatro delas foram afetadas: Império Serrano, Unidos da Ponte, Unidos de Bangu e Porto da Pedra.

Em uma publicação nas redes sociais, Paes disse que conversou com o presidente da Série Ouro, Hugo Júnior, e decidiram que caso as escolas atingidas ainda consigam desfilar, não serão rebaixadas e terão participação honorária. "Independente de qualquer coisa, as escolas não serão rebaixadas no carnaval desse ano. Havendo possibilidade de desfilar, as três serão consideradas hors con·cours", escreveu o prefeito, que está em Brasília, mas afirmou que o vice, Eduardo Cavaliere, acompanha o caso.

Além da situação das agremiações, Eduardo Paes destacou também que falou com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, que informou que equipes dos Hospitais Municipais Souza Aguiar, no Centro, e Evandro Freire, na Ilha do Governador, estão a postos para receber as vitimas do incêndio. "Já ordenei que nosso time de Assistência Social se mobilize para dar todo o suporte necessário aos trabalhadores da fábrica e suas famílias".

Mais cedo, também falei com o Secretário de Saúde Daniel Soranz e ele me informou que as equipes de saúde do Hospital Municipal Souza Aguiar e Evandro Freire estão a postos recebendo as vitimas do incêndio em Ramos. Já ordenei que nosso time de Assistência Social se mobilize para… — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 12, 2025

Os bombeiros foram acionados por volta das 7h40 para a fábrica localizada na Rua Roberto Silveira. A operação conta com o trabalho de 13 unidades operacionais, incluindo o Grupamento de Operações Aéreas, e especialistas em salvamento em altura, cerca de 90 bombeiros, com apoio de 30 viaturas. Imagens feitas pela TV Globo mostraram quatro pessoas que ficaram presas nas janelas, tentando respirar por entre a espessa fumaça, retiradas do local com o auxílio de escadas.

Até o momento, há registro de 21 pessoas resgatadas. Entre elas, dez foram encaminhadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. Todos os pacientes deram entrada na unidade por queimadura em via aérea após inalação de fumaça tóxica. Ao todo, três homens e seis mulheres estão em estado grave e uma outra vítima feminina passa por avaliação pela equipe médica. A secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, está no local acompanhando os atendimentos.



Liga RJ convoca reunião para avaliar a situação das escolas prejudicadas

A Liga RJ, que organiza o Carnaval da Série Ouro, convocará uma reunião extraordinária para avaliar a situação das escolas prejudicadas pelo incêndio . Segundo a entidade, o objetivo da Assembleia Geral será buscar soluções que possibilitem a continuidade dos trabalhos e a realização do desfile "com a grandiosidade que o povo merece".

Ainda de acordo com a Liga, a fábrica "desempenha um papel fundamental no fornecimento de materiais para as escolas de samba e, além disso, serve como espaço para a confecção de fantasias de diversas agremiações". A organização disse que o incêndio "atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia produtiva envolvida na sua realização".

Por meio das redes sociais, o Império Serrano lamentou o incêndio e informou que toda a produção das fantasias para o carnaval 2025 se encontra na fábrica . O mesmo também foi relatado pela Unidos da Ponte. Já a Porto da Pedra comunicou que as roupas de duas alas estavam sendo produzidas no edifício.