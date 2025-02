Publicado 14/02/2025 00:00

Governo dos EUA nega, mas diálogo entre Trump e Putin parece traição a Kiev. Para Casa Branca, paz exigirá que dois lados admitam coisas que não querem. Será enorme derrota do Ocidente se Ucrânia for forçada a ceder territórios para acabar com guerra.

Após Lula atacar Ibama, órgão denuncia pressão política para acelerar exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Uso sustentável de recursos naturais é bem-vindo. O que causa estranheza é petista adotar postura que tanto criticou no governo anterior.