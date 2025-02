A polícia encontrou parte da mercadoria roubada na casa de Gustavo - Reprodução

Publicado 13/02/2025 22:13 | Atualizado 13/02/2025 22:24

Rio - Gustavo dos Santos de Assunção, de 45 anos, foi preso nesta quinta-feira (13) por participar de um assalto na Avenida Brasil. Ele foi detido por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) em Realengo, na Zona Oeste.

Segundo as investigações, Gustavo e outros comparsas, armados e utilizando um carro e uma motocicleta, teriam roubado uma carga de alimentos na altura de Santíssimo, na segunda-feira (10).

O suspeito estava em casa quando foi preso. No local, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com a numeração raspada e parte da carga roubada. O material apreendido deve auxiliar no avanço das investigações.

Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação. Segundo a polícia, Gustavo já possuía uma extensa ficha criminal por outros delitos.

A ação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas.