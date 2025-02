Castro afirmou que operações policiais vazam durante programa de rádio - 93 FM/Divulgação

Publicado 13/02/2025 21:10

Rio – Dois dias antes da operação policial no Complexo de Israel para tentar capturar o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o 'Peixão' , o governador Cláudio Castro (PL), em entrevista a uma rádio, disse que todas as operações realizadas pelas polícias Civil e Militar no Rio de Janeiro têm informações vazadas antes mesmo de seu início.