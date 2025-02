Motoristas de ônibus relatam diversos casos de violência em meio a rotina na extensão da Avenida Brasil - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 13/02/2025 19:59 | Atualizado 13/02/2025 20:24

Usuários da Avenida Brasil precisaram se esconder atrás dos veículos durante o tiroteio desta quarta (12) Reprodução Rio – Numa avenida onde ônibus são frequentemente sequestrados para servirem como barricadas e invadidos para verdadeiros arrastões em pleno deslocamento, o relato dos motoristas desses coletivos, como não poderia deixar de ser, é de uma rotina de terror. E o tiroteio que fechou os dois sentidos da via em questão, a Brasil, na tarde desta quarta-feira (12), por conta de uma operação das polícias Civil e Militar em comunidades do Complexo de Israel, não os deixa mentir.

O DIA conversou com dois desses profissionais – identificados nesta matéria por nomes fictícios por questões de segurança – que, felizmente, não viveram os momentos de pânico durante o confronto na altura de Cordovil – um dos pontos mais críticos dos 58 quilômetros de extensão da via – que corta 27 bairros da cidade, da Zona Portuária à Oeste. Um por estar desempregado atualmente, e o outro, devido a uma pane no veículo que o fez regressar à garagem mais cedo.

Depoimentos sobre momentos de medo, contudo, se amontoam. Desde uma arma apontada para a cabeça até intimidações por parte de quem acessa os coletivos se dizendo parente de criminoso. Os tiroteios, claro, também estão na lista.

Walter* recorda: “Estava na altura de Coelho Neto, e os tiros começaram. Tive que largar o carro, descer e deitar no asfalto quente para me esconder atrás do pneu dianteiro, que é o lugar mais seguro. A carroceria é igual a papel: uma bala atravessa fácil. Numa situação assim, pedimos a Deus para passar logo aquilo e trememos quando passamos pelo mesmo lugar no dia seguinte”.

César* acrescenta citando os sequestros de coletivos, outra ação recorrente de bandidos na Avenida Brasil, por onde passam cerca de 250 mil veículos diariamente: “O sentimento é de total insegurança. Acontecem bloqueios, barricadas. Sequestram os ônibus e mandam colocar no meio da via. Incendeiam os coletivos gerando pânico e constrangimento para a população”.

Arma na cabeça

Dentre as experiências indignas que os dois motoristas têm em comum estão ter o cano de uma arma a centímetros de distância: “Tive arma apontada para a minha cabeça em 2022. A todo momento, eles aterrorizam. Ameaçam matar; mandam desligar a luz para assaltar; agridem passageiros por causa da demora. Ficamos muito inseguros. A cada ponto, não sabemos quem está adentrando o coletivo”, desabafa César, que tem cinco anos e meio de profissão.

Walter, que tem 37 anos como rodoviário, cinco deles na Brasil, narra um momento de apreensão semelhante vivido na via: “Hoje, por causa do vale-transporte, não fica muito dinheiro no caixa. Então, muitas vezes, nem mexem. Mas um deles chegou por trás, apontou a arma para a minha cabeça e disse para eu ir devagar e só parar quando ele mandasse. Na Vila do João, eles desceram com os pertences dos passageiros. E temos que fazer o que querem, senão nem entramos no ônibus no dia seguinte. É aterrorizante como vivemos hoje”.

Ele compartilha também que teve a saúde agravada durante o período em que dirigiu pela avenida: “A diabetes é de três anos para cá, por uma questão emocional que foi evoluindo. A gente fica nesse sufoco, não consegue médico, e a saúde vai para o espaço. E a hipertensão, eu já tinha, mas piorou. A gente se assusta no trabalho, e a pressão vai lá em cima. Só falta ter um derrame”.

Intimidações

O trabalhador segue seu relato destacando que a violência sofrida por motoristas de ônibus na Avenida Brasil vai além de tiroteios e sequestros para barricadas, que a população vê mais comumente no noticiário.

Há uma prática, afirma ele, que só testemunha quem está dentro do coletivo: “O psicológico também fica abalado quando entram moradores de favelas e parentes de bandidos. Tem gente que diz que é mãe do fulano, irmão do beltrano para nos intimidar. Nos sentimos pressionados, pois não sabemos quem é quem. Nos intimidam, dizendo que se não obedecermos, sofreremos as consequências”.

O motorista complementa: “O pessoal vai para a praia e quebra a porta do ônibus. Fica todo mundo pendurado, isso quando não sobem para o teto. Na volta, descem na favela, e você vai falar o quê? Nem a polícia resolve. A gente fica refém”.

Críticas a empresas

Diante da convivência contínua com o perigo, um acompanhamento psicológico pode fazer significativa diferença para o profissional. Mas nem sempre as empresas disponibilizam tal serviço, garante Walter: “A maioria não tem psicólogo. Só para nos impedir de trabalhar, apontando alguma irregularidade. Mas para um suporte emocional, não. O sindicato é que tem ajudado, com psicólogo, médico”.

Já César defende as empresas: “Elas dependem do poder público. A expectativa de melhora é neles [governantes]. Eles têm que atuar com mais firmeza no Rio, que está entregue a esses traficantes”.

Sobre apoio psicológico, ele assegura que recebe atendimento quando necessário: “Após esses episódios [de violência], ficamos um mês, duas semanas com aquilo na mente. Você não consegue dormir e precisa de ajuda psicológica. Tem que ir ao RH e solicitar ajuda da psicóloga, pois dão o auxílio quando solicitado”.

A reportagem procurou o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus municipais, que respondeu por nota. O texto divulga que, apenas em 2025, 77 linhas tiveram itinerários desviados em decorrência de tiroteios durante operações policiais, enquanto 13 ônibus foram sequestrados e utilizados como barricadas – além de outros dois que acabaram incendiados criminalmente.

O sindicato também destaca que, além do prejuízo financeiro, há impactos "na vida dos cariocas, dos rodoviários, e na mobilidade urbana da cidade". A nota acaba com o seguinte trecho: "É evidente a necessidade de intervenção das autoridades de segurança pública urgentemente.

Paixão pelo ofício

Apesar de tamanha proximidade com situações de risco, entretanto, os condutores descartam abandonar o ofício. Walter – que decidiu ser rodoviário depois de crescer vendo o pai no comando de um ônibus – busca um retorno ao mercado de trabalho, sem esconder que tem preferência por onde transitar: “Não dá para parar. Mas gostaria de sair da Brasil. Todo lugar é complicado, mas perto do Centro, os casos diminuem. Nas zonas Norte e Oeste é que está mais difícil”.

Assim como Walter, César também herdou do pai o gosto pelo trabalho: “Cresci vendo meu pai exercer a profissão. Vem de criança. Não estamos ali só por estar. Foi a realização do meu sonho. Não só na Avenida Brasil, mas por todas as rotas que faço, vou com medo. Mas o amor à profissão fala mais alto”.

Além do nobre sentimento pela ocupação, César nutre um ainda maior pela família, para quem, assim como qualquer profissional, deseja voltar após um duro – e angustiante – dia de trabalho: “Meus filhos são muito pequenos, então não entendem muito. Mas sempre quero ir trabalhar e na volta ter pessoas me esperando para receber o aconchego familiar”.