Tiroteio ocorreu próximo a bar na Estrada do Outeiro SantoReprodução / Redes Sociais

Publicado 13/02/2025 20:06 | Atualizado 13/02/2025 20:28

Rio - Um tiroteio na Estrada do Outeiro Santo, em Jacarepaguá, Zona Oeste, assustou moradores na manhã desta quinta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, agentes frustraram uma tentativa de assalto e houve confronto. Não há informações de feridos e presos.



Um vídeo captado pelas câmeras de segurança do Bar do Efraim, próximo de onde o tiroteio ocorreu, mostram o barulho dos disparos e pessoas fugindo.

Veja o vídeo: