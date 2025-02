Maria José Bataglia Simões, de 72 anos, foi encontrada morta em casa - Divulgação

Maria José Bataglia Simões, de 72 anos, foi encontrada morta em casaDivulgação

Publicado 14/02/2025 17:29

Rio - O corpo de Maria José Bataglia Simões, de 72 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição dentro de sua residência na Tijuca, Zona Norte do Rio, na última terça-feira (10). No local também estavam 20 gatos de estimação, muitos deles debilitados.

fotogaleria

Nesta sexta-feira (14), a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais realizou o resgate dos felinos. Segundo o secretário da pasta, Luiz Ramos Filho, a situação era alarmante.

"Logo na entrada nos deparamos com um gato com um tumor na barriga, do tamanho de uma laranja. Quase todos muito ariscos, estressados, com medo”, relatou.

Os seis animais em pior estado foram encaminhados para a Fazenda Modelo, abrigo municipal em Guaratiba, Zona Oeste, onde permanecerão em quarentena para avaliação de possíveis doenças. Os demais serão resgatados na próxima semana. Até lá, vizinhos da idosa se comprometeram a alimentar os gatos que ainda permanecem no local.

Todos os animais resgatados passarão por um processo de vacinação, microchipagem, vermifugação e castração. Após o período de quarentena, eles serão colocados para adoção.

De acordo com a 19ª DP (Tijuca), o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro, que não constatou sinais de violência.