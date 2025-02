Julgamento aconteceu no IV Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Rio - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 14/02/2025 17:41

Rio - Um homem que ateou fogo ao corpo de uma adolescente em bar de Cosmos, na Zona Oeste do Rio, foi condenado a 15 anos de prisão pela Justiça do Rio. Fellipe Souza Gomes recebeu a sentença pelo crime de tentativa de homicídio, nesta sexta-feira (14), proferida pela IV Tribunal do Júri da Capital.

O crime aconteceu em novembro de 2014, quando o condenado jogou álcool enquanto a vítima dormia dentro de estabelecimento comercial e ateou fogo. Depois do ato, Fellipe ainda teria dito a frase "X-9 tem que morrer queimada", referindo-se à vítima.

Segundo apontado pela 2ª Promotoria de Justiça, do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), antes de o caso acontecer, a vítima fotografou o autor e compartilhou o registro com contatos do WhatsApp.

Durante o julgamento, o promotor do MPRJ defendeu que o crime foi cometido por motivo fútil, com meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. A vítima foi socorrida e conseguiu sobreviver à tentativa de homicídio.