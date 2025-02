Polícia Civil desarticula quadrilha que aplicava golpes em pacientes de hospital - Divulgação/Polícia Civil

Polícia Civil desarticula quadrilha que aplicava golpes em pacientes de hospital Divulgação/Polícia Civil

Publicado 13/02/2025 21:16 | Atualizado 13/02/2025 21:59

Rio - Policiais da 15ª DP (Gávea) prenderam, nesta quarta-feira (12), integrantes de uma quadrilha especializada em golpes de falso exame médico. Daniel Vinicius Reis de Souza e Adriano Santos Pereira foram presos por estelionato em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Eles confessaram o crime.

fotogaleria

O bando gerou um prejuízo de R$ 1,5 milhão às vítimas nos últimos dois meses. A investigação começou quando quatro pacientes foram à delegacia relatar o mesmo tipo de golpe. Eles informaram que, alguns dias após a realização de exames em um hospital, receberam contato de uma central de atendimento informando que os laudos estavam disponíveis, oferecendo o serviço de entrega. Pelo telefone, os golpistas repassavam todas as informações sobre o exame realizado.



Sem desconfiar da ação da quadrilha, a vítima aceitava receber o laudo em casa. Na entrega, o falso motoboy informava ser necessário o pagamento de uma taxa de R$ 6, mas, ao passar o cartão na máquina, o golpista dizia que o equipamento estava apresentando erro. A vítima, então, acreditava não ter pago nenhum valor, o que impedia a entrega.



Posteriormente, quando os alvos dos golpistas acessaram o extrato do cartão, constataram compras não autorizadas em suas contas bancárias. As quatro vítimas que registraram a ocorrência 15ª DP relataram prejuízos superiores a R$ 20 mil.



Após um intenso trabalho de investigação, os policiais conseguiram localizar os bandidos em um hotel na Barra. No quarto deles, os agentes encontraram máquinas de cartão, notebooks, celulares, além dos capacetes e roupas usadas para se passar por motoboy. Duas motos foram apreendidas na ação.



Os policiais também localizaram 44 ocorrências de golpes envolvendo a entrega de exames do mesmo hospital. Os criminosos confessaram que adquiriram os dados de exames das vítimas em sites da deep web, ou seja, em páginas da internet que os mecanismos de pesquisa não conseguem identificar.

Agora, a 15ª DP tenta identificar outros integrantes da quadrilha, além da participação de funcionários do hospital. Um terceiro integrante da quadrilha, identificado como Lucas Muniz dos Santos, está foragido da Justiça. Ele também responde por estelionato.