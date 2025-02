Emílio Carlos Gongorra Castilha, conhecido como João Cigarreiro, é apontado como mandante do assassinato do empresário Vinicius Gritzbach - Reprodução

Publicado 13/02/2025 18:09

Rio - A Polícia Civil de São Paulo suspeita que Emílio Carlos Gongorra Castilha, conhecido como João Cigarreiro, apontado como mandante do assassinato do empresário Vinicius Gritzbach, esteja escondido na Vila Cruzeiro, comunidade do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Gritzbach, que colaborava com as investigações sobre o Primeiro Comando da Capital (PCC), foi executado a tiros na área de desembarque do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, em novembro do ano passado.

Na manhã desta quinta-feira (13), a Polícia Civil deflagrou uma operação para prender Castilha. No entanto, até o início da tarde, ele não havia sido localizado. Além do mandado de prisão contra o suspeito, os agentes cumprem outros 21 de busca e apreensão. A ação mobilizou 116 policiais.



De acordo com as investigações, Castilha mantinha parceria com o PCC e com o Comando Vermelho, facção criminosa que domina os complexos da Penha e do Alemão, no Rio.



Gritzbach era investigado por envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro para o PCC e, em sua delação premiada ao Ministério Público, revelou nomes de integrantes da facção e denunciou policiais suspeitos de corrupção. A força-tarefa que apura o crime já prendeu 26 pessoas no curso das investigações, incluindo 22 agentes de segurança — entre policiais civis e militares. Três dos detidos são suspeitos de participação direta na execução do empresário.