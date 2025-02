Reforço policial nos arredores do Morro do Juramento - Arquivo/Agência O DIA

Publicado 14/02/2025 07:01

Rio - Após um intenso confronto entre criminosos rivais, o policiamento foi reforçado no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (14). A guerra na região ocorre entre as facções do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) por disputa de território.Na quinta (13) uma mulher foi baleada e levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Além disso, o motorista de uma van teve o para-brisa do veículo perfurado por um dos disparos, que atravessou o vidro e pegou de raspão no ombro.Devido ao tiroteio, motoristas que trafegavam pela Avenida Pastor Martin Luther King Junior, nas proximidades da estação de Vicente de Carvalho, entraram em pânico com a intensidade dos disparos e voltaram na contramão.Na ocasião, os transportes também foram impactados por causa do confronto. Segundo a RioÔnibus, 21 linhas de ônibus tiveram desvios nos itinerários. Já o MetrôRio informou que nos arredores da estação Thomaz Coelho, o Acesso A (Rua Maracá) foi temporariamente fechado por medida de segurança. Apesar disso, o funcionamento está normalizado nesta sexta (14).