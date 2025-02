Fuzis apreendidos no Complexo da Pedreira, em Costa Barros - Divulgação

Publicado 14/02/2025 12:15 | Atualizado 14/02/2025 13:31

Rio - A Polícia Militar encontrou uma parede falsa em uma casa abandonada no Complexo Pedreira, em Costa Barros, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (14). No local, os agentes encontraram cinco fuzis, materiais táticos, granadas, carregadores e equipamentos militares. Além disso, um carro roubado foi apreendido.

Pelas imagens é possível ver que o imóvel tinha uma passagem "secreta" e funcionava como uma espécie de "bunker". A casa contava com banheiro, locais para dormir, água e roupas.

Uma parede falsa foi descoberta por policiais do #41BPM em uma casa abandonada na comunidade da Pedreira, em costa Barros, revelando um esconderijo. No local, foram encontrados cinco fuzis, materiais táticos, granadas, carregadores e equipamentos militares. pic.twitter.com/OBwJzpRU26

De acordo com a corporação, agentes do 41ºBPM (Irajá) realizavam uma ação para reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais, na localidade do Morro do Juramento, quando tiveram a atenção voltada para um veículo suspeito, que seguia em direção a comunidade da Pedreira.