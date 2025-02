Terceiro Comando Puro (TCP) tentam invadir o Morro do Juramento - Reprodução

Publicado 15/02/2025 10:47 | Atualizado 15/02/2025 11:40

Rio - A Polícia Militar reforça novamente o policiamento no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio, neste sábado (15), após uma nova noite de intenso tiroteio . Criminosos das facções Terceiro Comando Puro (TCP) e Comando Vermelho (CV) estão em uma guerra pela disputa territorial da região.De acordo com a corporação, equipes do 41º BPM (Irajá) permanecem na região conhecida como Igrejinha. Não houve novos relatos de confrontos.Na sexta (14), devido ao tiroteio, cinco linhas tiveram desvio de itinerário. Além disso, o Acesso B (Largo Vicente de Carvalho) da estação de metrô de Vicente de Carvalho foi fechado temporariamente. Em Thomaz Coelho, o Acesso A (Rua Maracá) também foi fechado. Passageiros que estavam na estação precisaram ficar abaixados por conta dos disparos.Durante o período da manhã, a Polícia Militar também fazia o reforço no policiamento na região do Morro do Juramento, que vem sendo palco da guerra entre traficantes do CV e TCP.