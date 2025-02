Previsão indica altas temperaturas até quarta-feira (19) - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Previsão indica altas temperaturas até quarta-feira (19)Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 15/02/2025 11:06

Rio - O município do Rio de Janeiro seguirá com a forte onda de calor, e sem previsão de chuva, nos próximos dias. Segundo o Alerta Rio, na segunda-feira (17), a temperatura deve atingir 41°C, com umidade do ar ultrapassando 60%, o que pode levar a sensação térmica a 62,7°C. Se confirmada, será a maior já registrada, superando os 62,3°C em março de 2024