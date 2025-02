Viviane Araújo durante ensaio do Salgueiro - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 14/02/2025 06:00

Rio - O Carnaval está cada vez mais perto e, com isso, os blocos carnavalescos colocam seus desfiles nas ruas e atraem centenas de foliões durante a temporada pré-folia. Para quem é amante do samba, vem por aí mais um fim de semana de ensaios técnicos na Sapucaí, que promete ficar lotada. Confira o calendário completo no fim da matéria.



No sábado (15), é a vez do Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense e Viradouro levarem seu samba para a Avenida e animar o público. Os ensaios técnicos começam às 19h e a entrada é gratuita.



Neste ano, o Salgueiro - primeira a fazer o teste - traz o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado". De acordo com Igor Sorriso, intérprete da Vermelha e Branco, o público pode esperar uma escola cheia de energia que vem para ajustar detalhes em busca do título.



"O público pode esperar muita energia, muita vibração, muita empolgação e um Salgueiro muito motivado sem perder a técnica. A escola tem se preparado muito para fazer um carnaval grandioso, como o Salgueiro merece, mas não só isso, para buscar o título. Então a gente está buscando reparar as arestas, ajustar os detalhes para fazer um desfile com o máximo de perfeição possível", conta.



Em seguida, a Imperatriz Leopoldinense invade a Sapucaí com o enredo "Ómi Tútu ao Olúfon - Água fresca para o senhor de Ifón", que conta mito ioruba que narra a visita de Oxalá – senhor de Ifón – à Xangô. Para o diretor de Carnaval André Bonatte, o ensaio possibilita que o grande público que acompanha a escola possa ver de perto o que virá no desfile oficial.



"Os ensaios promovem o grande encontro de nossa comunidade com a nossa escola. E é nesse solo sagrado do Carnaval que nos conectamos com a nossa ancestralidade, celebramos a vida e nos reconhecemos como parte de um organismo plural que pulsa ao ritmo do samba em busca da conquista do campeonato", afirma.



A campeã do Carnaval 2024 fecha a primeira fase dos ensaios do Grupo Especial. Desta vez, a Viradouro vai contar a história de Malunguinho, líder do Quilombo do Catucá, no Norte de Pernambuco, com o enredo “Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos”.



Para a rainha de bateria Erika Januza, o ensaio técnico é a chance de matar a saudade da Sapucaí. "É uma ótima oportunidade para já começar matando a saudade da Sapucaí, é a chance de experimentar tudo aquilo que vem colocando em prática nos ensaios de rua, nos ensaios de quadra. E cada vez mais eu tenho percebido que a Sapucaí tem ficado cheia e as pessoas têm aguardado por este momento como se fosse um dia de desfile", pontua.



Segundo Erika, os ensaios técnicos também são uma ocasião perfeita para aqueles que, por algum motivo, não vão poder estar no dia dos desfiles oficiais.



"Além de ser uma oportunidade incrível para as pessoas que não podem estar na Sapucaí no dia oficial, poder sentir um pouco do que as escolas vão trazer. E a Viradouro sempre vem assim, para brigar pelo título. E no ensaio técnico não faz diferente, ela vem para mostrar a força que tem. Eu tenho certeza que a comunidade vai estar cantando como se fosse o dia, porque essa é a energia da Viradouro. Tenho certeza que vai ser um ensaio técnico para balançar a Sapucaí e já mostrar o que a pretende fazer no desfile oficial", destaca.



No domingo (16), é a vez das escolas da Série Ouro entrarem na Avenida e finalizarem os testes do grupo. A partir das 18h, desfilam Botafogo Samba Clube, Acadêmicos de Niterói, São Clemente e Império Serrano.



O Império Serrano, que teve as fantasias para o desfile de 2025 destruídas no incêndio em uma fábrica em Ramos, na Zona Norte, nesta quarta-feira (13), encerrará a noite de ensaios e promete emocionar sua comunidade.



Blocos de rua



Para os foliões que curtem um bloco de carnaval, há, no sábado, o Megabloco da Gold com Léo Santana, a partir das 7h, na Rua Primeiro de Março, no Centro. A festa vai contar com a presença dos cantores Ferrugem e Marvvila.



O Desliga da Justiça segue arrastando o público no Centro do Rio, mas dessa vez na Praça Tiradentes, a partir das 8h até às 14h.



Na Zona Sul, três blocos tradicionais vão colocar seus desfiles nas ruas. Na Lagoa, o Spanta Neném promete agitar os foliões na Avenida Epitácio Pessoa, das 10h às 16h.



Em Laranjeiras, acontece o GB Bloco, na Rua Gen. Glicério, e o Imprensa Que Eu Gamo, na Rua Gago Coutinho. Ambos têm seu início marcado para às 13h e terminam às 19h.



A Zona Norte vai contar com o Bloco Calma Amor, que vai rolar na Avenida Monsenhor Félix, em Irajá, a partir das 16h e vai até às 22h.



Já no domingo (16), o Megabloco Chora Me Liga arrasta multidões na Rua Primeiro de Março. Com concentração marcada para às 7h, a festa acontece até às 12h. Também na Região Central, acontece o ensaio técnico Multibloco, às 8h, na Rua do Senado.



Na Zona Sul, o Me Esquece vai agitar a galera na Rua Pacheco Leão, no Jardim Botânico, às 9h. Já em Ipanema, o Se Não Quiser Me Dar Me Empresta promete lotar a Avenida Vieira Souto a partir das 10h.



Partindo para a Zona Norte, no Jardim Guanabara acontece o Foliões do Rio, na Praça Jerusalém. O bloco terá início às 11h e será finalizado às 17h.



Na Zona Norte, o Amigos da Barra anima o público na Avenida Lúcio Costa, orla da Praia da Barra da Tijuca, a partir das 13h.



Calendário completo de ensaios técnicos e blocos:



Marquês de Sapucaí



Sábado, 15 de fevereiro



19h - Salgueiro

20h40 - Imperatriz Leopoldinense

22h20 - Viradouro



Domingo, 16 de fevereiro



18h - Botafogo Samba Clube

19h - Acadêmicos de Niterói

20h - São Clemente

21h - Império Serrano



Blocos de rua



Sábado, 15 de fevereiro



Região Central



Bloco da Gold com Léo Santana (megabloco)

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro

Início: 7h

Fim: 12h



Desliga da Justiça

Endereço: Praça Tiradentes - Centro

Início: 8h

Fim: 14h



Lambabloco

Endereço: Largo São Francisco de Paula, 50 - Centro

Início: 10h

Fim: 16h



Fala Meu Louro

Endereço: R. Waldemar Dutra, 19 - Santo Cristo

Início: 15h

Fim: 20h



Piranhas do BDS

Endereço: Travessa Silva Baião, 8 - Santo Cristo

Início: 15h

Fim: 20h



Bloco Tecnomacumba

Endereço: Avenida Barão de Tefé, 29 - Saúde

Início: 16h

Fim: 21h



Mistura de Santa

Endereço: Rua Aprazível, 85 - Santa Teresa

Início: 17h

Fim: 21h



Zona Sul



Spanta Neném

Endereço: Avenida Epitácio Pessoa, 1005 - Lagoa

Início: 10h

Fim: 16h



GB Bloco

Endereço: Rua Gen. Glicério, 206 - Laranjeiras

Início: 13h

Fim: 19h



Imprensa Que Eu Gamo

Endereço: Rua Gago Coutinho, 51 - Laranjeiras

Início: 13h

Fim: 19h



Zona Norte



Metcom Wod

Endereço: Avenida Júlio Furtado, 10 - Grajaú

Início: 8h

Fim: 12h



Nosso Bloquinho Oficial (infantil)

Endereço: Praça Cmte. Xavier de Brito, 14 - Tijuca

Início: 9h

Fim: 12h



Gordelícia

Endereço: Rua Bernardino de Campos, 28 - Piedade

Início: 13h

Fim: 19h



Vou Treinar e Volto Já

Endereço: Praça Castilhos França, 33 - Tijuca

Início: 13h

Fim: 19h



Cordão da Tia Juca

Endereço: Rua Martins Pena, 55 - Tijuca

Início: 15h

Fim: 21h



GRBC Acadêmicos do Engenho de Dentro

Endereço: Rua Ana Leonidia, 85 - Engenho de Dentro

Início: 16h

Fim: 22h



Bloco Calma Amor

Endereço: Avenida Monsenhor Félix, 710 - Irajá

Início: 16h

Fim: 22h



Nem Muda Nem Sai de Cima

Endereço: Avenida Maracanã, 838 - Tijuca

Início: 16h

Fim: 22h



Seu Kuka e Eu do Grajaú

Endereço: Rua Barão de Mesquita, 1032 - Tijuca

Início: 16h

Fim: 22h



Bloco Carnavalesco Amigos da Esquina

Endereço: Rua Pernambuco - Engenho de Dentro

Início: 17h

Fim: 22h



G.R.B.C Quem For Corno Me Acompanhe

Endereço: Rua Saçu, 25 - Quintino Bocaiúva

Início: 18h

Fim: 22h



Zona Oeste



Batucar Pra Ser Feliz

Endereço: Rua Xingú, 70 - loja A - Freguesia

Início: 8h

Fim: 11h



Tá Chegando a Hora

Endereço: Rua Barros de Alarcão, 464 - Pedra de Guaratiba

Início: 17h

Fim: 22h



Domingo, 16 de fevereiro



Região Central



Chora Me Liga

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro

Início: 7h

Fim: 12h



Ensaio Técnico Multibloco

Endereço: Rua do Senado, 88 - Loja A - Centro

Início: 8h

Fim: 12h



Piratas

Endereço: Largo de São Francisco da Prainha - Saúde

Início: 9h

Fim: 15h



Bloco das Gambas

Endereço: Rua Aristídes Lôbo, 217 - Rio Comprido

Início: 14h

Fim: 20h



Morena do Dom

Endereço: Rua André Cavalcanti, 44 - Centro

Início: 15h

Fim: 21h



Zona Sul



Bloqueen

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 10 - Flamengo

Início: 8h

Fim: 13h



Mini Seres do Mar (infantil)

Endereço: Rua Gen. Glicério, 445 - Laranjeiras

Início: 8h

Fim: 12h



Bloco Me Esquece

Endereço: Rua Pacheco Leão, 162 - Jardim Botânico

Início: 9h

Fim: 14h



Bloco Vira Lata

Endereço: Avenida Pref. Mendes de Morais, 808 - São Conrado

Início: 9h

Fim: 14h



Se Não Quiser Me Dar Me Empresta

Endereço: Avenida Vieira Souto, 100 - Ipanema

Início: 10h

Fim: 16h



Fanfarra Festiva Tricolor

Endereço: Praça Duque Costa, 20 - Laranjeiras

Início: 15h

Fim: 19h



Zona Norte



Bloco Bigodinho Esticado (infantil)

Endereço: Rua Adriano, 300 - Méier

Início: 8h

Fim: 14h



Bloquinho do Sem Ribalta (infantil)

Endereço: Rua Dr. Satamini, 160 - Tijuca

Início: 8h

Fim: 12h



Se Cair Eu Como

Endereço: Avenida Paranapuã, 35 - Freguesia da Ilha do Governador

Início: 10h

Fim: 16h



Vai Tomar no Grajaú

Endereço:Avenida Eng. Richard, 112 - Grajaú

Início: 10h

Fim: 16h



Foliões do Rio

Endereço: Praça Jerusalém, 39 - Jardim Guanabara

Início: 11h

Fim:17h



Canetas de Ouro

Endereço: Rua Visc. de Abaeté, 139 - Vila Isabel

Início: 16h

Fim: 22h



Xodó da Piedade

Endereço: Rua João Pinheiro, 171 - Piedade

Início: 16h

Fim: 22h



Cata-Latas do Grajaú

Endereço: Praça Nobel, 14 - Grajaú

Início: 16h

Fim: 22h



Bloco Turma do Gato Futebol e Samba

Endereço: Rua Djalma Dutra, 262 - Pilares

Início: 16h

Fim: 22h



Zona Oeste



Amigos da Barra

Endereço: Avenida Lúcio Costa, 3800 - Barra da Tijuca

Início: 13h

Fim: 18h



Tô na Bola Mas Tô Feliz

Endereço: Travessa Angola, 5 - Curicica

Início: 14h

Fim: 20h