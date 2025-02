Mangueira revela alegoria para o Carnaval 2025 - Reprodução / Instagram

Mangueira revela alegoria para o Carnaval 2025Reprodução / Instagram

Publicado 13/02/2025 13:58 | Atualizado 13/02/2025 14:03

Rio - A Estação Primeira de Mangueira divulgou um vídeo com imagens de uma das principais alegorias do desfile. A escola, que levará para a Avenida o enredo "À Flor da Terra - no Rio da Negritude entre Dores e Paixões" promete uma narrativa de forte cunho social e resgate histórico da cultura preta no Brasil.



A alegoria "A Fé que Guia Meu Camutuê", segundo a agremiação, retrata "as múltiplas manifestações de fé no Rio, apresentando interações entre diferentes religiões criadas ou recriadas pelos povos bantos no território carioca". O carnavalesco é Sidnei França.



O carro faz uma ponte entre influências católicas e religiões de matriz africana. "Diante da imposição católica, os povos bantos desenvolveram sofisticadas capacidades de adaptação, absorvendo elementos que agregassem a sua força vital. Por isso, participaram de irmandades negras, como a da Nossa Senhora do Rosário, localizada no centro da cidade", destacou a Mangueira em publicação feita na última terça-feira (11).



A estrutura remete à arquitetura das igrejas cariocas, evocando elementos do candomblé Congo-Angola e do Omolokô, base da umbanda. "A alegoria traz visões poéticas sobre a fé banta, com oferendas, atabaques e um altar circundado por anjos negros que carregam instrumentos de inquices. Essa duplicidade religiosa também é vista nas velas e nos jarros, que remetem a cenas cristãs e das macumbas cariocas", complementa a diretoria.

Confira: