Janela de fábrica onde incêndio aconteceu ficou destruída; fantasias eram feitas no local - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/02/2025 10:36

Rio - As 16 escolas da Série Ouro, que desfilarão pela Marquês de Sapucaí no dia 28 de fevereiro e em 1º de março, receberão um aporte financeiro de mais de R$ 812 mil. Especialmente, o Império Serrano, a Unidos da Ponte e a Unidos de Bangu, que tiveram suas fantasias destruídas pelo incêndio na fábrica da Maximus Confecções , ganharão mais R$ 1 milhão cada. Ao todo, o Governo do Estado investirá R$ 16 milhões.

O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro (PL) nesta quinta-feira (13), um dia depois das chamas atingirem o edifício onde eram produzidas roupas de agremiações que desfilarão neste ano. Castro disse que o estado fará o maior investimento da história no Carnaval, aumentando em R$ 6 milhões o aporte inicial.

"O Carnaval é desenvolvimento econômico, é turismo, é cultura, é social. Sabemos o quanto essas escolas fazem parte da vida das comunidades. Eu imagino a frustração de, faltando menos de 30 dias, três escolas terem perdido quase todo o trabalho de meses. A gente entende a importância que o Carnaval tem na vida do cidadão fluminense, na vida dessas comunidades e sabemos que as pessoas dão o sangue, o suor, o amor, a paixão e a vida por essas escolas. Não paga tudo, sobretudo a questão sentimental de todo o trabalho, mas a gente sabe que é uma forma das escolas serem competitivas, terem braço para tentar agilizar e entregar um Carnaval lindo na Sapucaí", discursou.





Segundo a Liga, o Império Serrano perdeu 97% de suas fantasias armazenadas no local, enquanto a Unidos de Bangu e a Unidos da Ponte sofreram perdas de 60% de seus figurinos, além de todo o material destinado à confecção de novas fantasias. Em plenária realizada nesta quarta-feira (12), a Liga RJ, que organiza o Carnaval da Série Ouro, decidiu que as três agremiações atingidas pelo incêndio não serão julgadas no desfile de 2025 e passarão pela Sapucaí como hors-concours, sem possibilidade de rebaixamento ou ascensão ao Grupo Especial. O prefeito Eduardo Paes (PSD) já havia anunciado o fato. Segundo a Liga, o Império Serrano perdeu 97% de suas fantasias armazenadas no local, enquanto a Unidos de Bangu e a Unidos da Ponte sofreram perdas de 60% de seus figurinos, além de todo o material destinado à confecção de novas fantasias.

Feridos

Bombeiros resgataram 21 vítimas do incêndio, prestaram os primeiros socorros e as encaminharam a unidades municipais, ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e ao Hospital Federal Bonsucesso, ambos na Zona Norte.

O Getúlio Vargas, localizado na Penha, recebeu 10 vítimas por queimadura em via aérea após inalação de fumaça. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, nesta quinta-feira (13), que oito paciente estão em estado grave (três homens e cinco mulheres). Outras duas mulheres já receberam alta.



Também nesta quinta, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) comunicou que, das oito vítimas que foram para unidades da rede, apenas três seguem internadas: duas no Hospital Souza Aguiar, no Centro, sendo uma grave e outra estável, e uma no Hospital Salgado Filho, no Méier, com quadro estável.

Quatro pessoas já receberam alta, duas no Souza Aguiar e duas no Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador. Uma saiu de alta à revelia no Hospital Salgado Filho.

Além destas, três deram entrada no Hospital Federal de Bonsucesso. De acordo com a direção da unidade, as duas mulheres estão estáveis e respiram sem o balão de oxigênio. Uma delas receberá alta nesta manhã e a outra continuará em observação e, por enquanto, não há previsão de alta. O homem teve alta na tarde desta quarta-feira (12).