Chora Me liga é famoso pelo repertório sertanejo - Alexandre Macieira / Riotur

Publicado 13/02/2025 15:01 | Atualizado 13/02/2025 15:02

Rio - O bloco Chora Me Liga, conhecido pelo repertório sertanejo e por arrastar multidões, vai desfilar no Centro do Rio, neste domingo (16), a partir das 7h. Inicialmente o cortejo seria no sábado (15), em São Conrado, no entanto, sofreu alteração pela RioTour. Assim, ele ocupará a data e o horário que seriam destinados ao Bloco da Lexa, que foi cancelado devido à internação da cantora.

Com a estimativa de atrair cerca de 20 mil foliões, o Chora Me Liga, fundado em 2010, havia se deslocado para orla de São Conrado, mas agora volta à Rua Primeiro de Março, onde já passou em 2023 e 2024.

Neste fim de semana, a cidade contará com 45 blocos. No sábado (15), serão 23 desfiles, com destaque para o Bloco da Gold com Leo Santana, no Centro, às 7h. No domingo (16), além do Chora Me Liga, outros 22 tomarão as ruas.