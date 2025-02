Ingressos para os desfiles do Grupo Especial estão esgotados - Rio Carnaval / Divulgação

Ingressos para os desfiles do Grupo Especial estão esgotadosRio Carnaval / Divulgação

Publicado 13/02/2025 11:28

Rio - Poucas horas depois de serem colocados à venda, todos os ingressos dos setores 12 e 13 da Marquês de Sapucaí foram comercializados. A oferta das arquibancadas populares, na Praça da Apoteose, começou na manhã desta quarta-feira (12), com preços variando entre R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira).



As entradas dos dois setores eram as únicas que ainda não haviam sido vendidas pela Liesa. Todos os demais espaços do Sambódromo já estavam esgotados.



O desfile do Grupo Especial vai começar no domingo, dia 2 de março, com Unidos de Padre Miguel, Imperatriz, Viradouro e Mangueira. No dia seguinte, será a vez de Unidos da Tijuca, Beija-flor, Salgueiro e Vila Isabel. Em 4 de março, a Sapucaí receberá Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio e Portela, fechando a maratona.

As seis primeiras colocadas na apuração voltarão a se apresentar no sábado (8).