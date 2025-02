Quitéria Chagas é rainha de bateria do Império Serrano - Reprodução/Instagram

Rio - Rainha de bateria do Império Serrano, Quitéria Chagas conta como recebeu a notícia do incêndio, que afetou a fábrica que produzia todas as fantasias da escola de samba para o Carnaval 2025, nesta quarta-feira (12) em Ramos, na Zona Norte.

"Foi um choque, estou triste, desolada, não estou bem até agora, mas temos que dar força para a escola, para a comunidade, esperar os pronunciamentos, as decisões que farão", disse.

Funcionários do local também confeccionavam fantasias da Unidos da Ponte e da Unidos de Bangu para o desfile do Carnaval deste ano da Série Ouro, realizado na Marquês de Sapucaí. A Porto da Pedra também tinha roupas de duas alas sendo feitas no local. Bombeiros resgataram 21 pessoas feridas do local, 10 delas estão internadas em estado grave.

"Ainda vão se reunir na Liga RJ para dizer como vai ser tudo. A gente tem ensaio, todo mundo estava se preparando. Inclusive nessa fábrica estavam confeccionando as camisas do ensaio técnico para domingo, e agora a gente não sabe como é que vai ser", lamentou Quitéria.

Segundo a rainha de bateria, com a gravidade do incêndio existe um cronograma a seguir é preciso esperar as decisões das autoridades.

"Tem muita coisa para resolver, temos que esperar as decisões para saber o que vai impactar. A gente não vai ter as fantasias dessas alas todas...Não sei como é que vai ser o desfile, o que vão decidir. Agora é muito precoce (para falar), tem que esperar as decisões e como é que vão proceder. Estão todos tristes", completou.

Apesar de a maioria das fantasias estarem no local do incêndio, alguns destaques, musas e também a própria Quitéria produzem suas fantasias por conta própria em outros ateliês. Mais cedo, a rainha de bateria publicou um vídeo no Instagram afirmando que ficou desolada com essa tragédia.