Bloco Tamo Junto vai desfilar no dia 23, na Zona Oeste - Divulgação

Bloco Tamo Junto vai desfilar no dia 23, na Zona OesteDivulgação

Publicado 11/02/2025 15:06

Rio - O bloco Tamo Junto vai promover seu ensaio geral, no próximo domingo (16), em Padre Miguel, na Zona Oeste. Para agitar os preparativos do desfile, que irá ocorrer no dia 23, a diretoria aproveitará a oportunidade para escolher a musa de 2025. A vencedora do concurso, com 17 candidatas inscritas, vai receber um prêmio de R$ 5 mil.

Segundo Bruno Santanna, presidente do bloco, o objetivo da competição é valorizar as mulheres da Zona Oeste. “Há duas décadas nós nos preocupamos em exaltar a nossa região, e a ideia do concurso é prestigiar quem mora aqui. Nós recebemos foliões de todas as partes da cidade e isto é um orgulho para quem é de Realengo, Padre Miguel e Bangu, porque nós somos um celeiro de cultura. Muitos artistas famosos vieram dessa região”, conta o presidente.

O coreógrafo e diretor artístico George Louzada, da Mocidade Independente, será o presidente do corpo de jurados, que terá musas e personalidades do Carnaval. A torcida das finalistas contará como voto.

A programação inclui ainda roda de samba, com entrada gratuita. Um dos convidados especiais será o cantor Paulinho Mocidade. O evento acontecerá no Drinks Chic (Rua Toronto, 365), a partir das 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 98136-7945.