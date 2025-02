Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, lamentou morte da neta - Reprodução/Instagram

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, lamentou morte da neta Reprodução/Instagram

Publicado 11/02/2025 11:51 | Atualizado 11/02/2025 12:03

Rio - Mãe de Lexa, Darlin Ferrattry deixou posto de rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo após a morte da neta, Sofia. A empresária informou, através de um comunicado publicado no Instagram, nesta terça-feira (11), que não se sente feliz para desfilar no carnaval deste ano e que se dedicará aos cuidados com a filha neste momento de dor.

"Nao me sinto feliz e nem a altura, neste momento, para ocupar o posto de Rainha de Bateria, onde o meu coração é só dor e o Carnaval e alegria. Agradeço aos presidentes Reginaldo Gomes e Rodrigo Gomes, assim como toda a direção e comunidade da Inocentes de Belford Roxo pelo carinho e recepção ao longo desse tempo", afirmou Darlin.

"Eu preciso cuidar da minha filha Lexa nesse momento que requer minha atenção e todo amor. Peço compreensão", completou.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Darlin Ferrattry (@darlinferrattry)