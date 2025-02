Unidos da Tijuca homenageia Lexa e realiza desfile sem rainha em 2025 - Reprodução Instagram

Unidos da Tijuca homenageia Lexa e realiza desfile sem rainha em 2025

Publicado 10/02/2025 17:18 | Atualizado 10/02/2025 17:20

Na tarde desta segunda-feira (10), a Unidos da Tijuca anunciou em suas redes sociais que o desfile de 2025 será diferente. Por respeito a Lexa, a cantora que enfrenta um momento de luto, a agremiação optou por não designar uma rainha para liderar a bateria Pura Cadência no próximo carnaval.



A decisão foi acompanhada de uma mensagem sensível, traduzindo o profundo sentimento de solidariedade da escola de samba. A nota, que também funciona como uma prece, começa com uma saudação reverente: “Olórun Kò sí pure ô”. Em seguida, a Unidos da Tijuca expressou seus mais sinceros sentimentos pela perda da filha de Lexa e Ricardo Vianna. A dor pela partida de Sofia é partilhada com os pais e familiares, que, de acordo com a agremiação, "serão sempre iluminados por ela, uma estrela que guia seus caminhos".A Unidos da Tijuca concluiu a nota destacando que a escolha reflete um gesto de carinho, respeito e homenagem a Lexa. O desfile será uma forma de celebrar a memória de Sofia e apoiar a cantora durante esse período doloroso. Leia na íntegra."Através desta mensagem, que é também uma prece, desejamos nossos mais profundos sentimentos à Lexa e seu companheiro Ricardo Vianna, pela passagem da menina Sofia de volta aos braços do Orum.Oxum, senhora da fertilidade, da maternidade e do amor, é a padroeira da Unidos da Tijuca e também a mãe de Logun-Edé, nosso enredo para o próximo carnaval. Junto a cada mãe que chora está o choro de Oxum, e é nos braços dela, onde nos encontramos acolhidos, repletos de amor, doçura e afeto, que desejamos que toda a família esteja nesse momento. Nossa pequena Sofia será, agora e para sempre, uma estrela a iluminar a vida de seus pais e familiares, e também uma estrela a iluminar os nossos caminhos. E é por respeito, consideração e carinho, que anunciamos a decisão de não estabelecer ninguém à frente da bateria Pura Cadência para esse carnaval, num gesto de empatia, de importância e de homenagem. Estejam na paz e na luz".