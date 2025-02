Musa da Beija-Flor se Inspira em Pomba Gira para Ensaios de Rua - Divulgação

Musa da Beija-Flor se Inspira em Pomba Gira para Ensaios de RuaDivulgação

Publicado 09/02/2025 15:47 | Atualizado 09/02/2025 15:51

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis levou ao público mais uma apresentação simbólica e cheia de significado no último sábado (08), durante seu tradicional ensaio de rua. A musa da escola, Savia David, surpreendeu com um visual de forte conteúdo cultural, se inspirando em Pomba Gira, entidade ligada à religiosidade afro-brasileira.

fotogaleria

A fantasia de Savia David, conhecida por sua riqueza e simbolismo, foi uma homenagem à fé e aos personagens populares das encruzilhadas. A musa se destacou mais uma vez ao escolher uma figura essencial para a cultura de matriz africana, que será exaltada também no desfile da Unidos de Padre Miguel, que trará o tema "Egbé Iyá Nassô" para a avenida.A Beija-Flor, com sua tradição de enredos que abordam religiosidade e cultura afro-brasileira, convidou a Unidos de Padre Miguel para participar do ensaio de rua. Este evento, que reúne as duas escolas, é uma verdadeira celebração de fé e cultura, conhecida pelos participantes como "Encontro de Quilombo".Durante o ensaio, Savia David fez questão de ressaltar a importância da tolerância religiosa. A musa aproveitou a ocasião para reforçar o respeito às religiões de matriz africana. "Hoje o ensaio de rua é de muita representatividade e fé, porque são duas escolas que trazem para a avenida enredos que enaltecem a religião de matriz africana UPM e Beija Flor. E com isso a gente pede mais uma vez por tolerância religiosa. É preciso ter respeito sempre", destacou a artista.