População usa leque para se refrescar no calor - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 08/02/2025 13:06 | Atualizado 08/02/2025 14:09

Rio – O forte calor não impediu uma multidão de foliões de acompanhar o desfile do bloco Chame Gente, neste sábado (8), em São Conrado, Zona Sul. A festa começou por volta das 9h, na Avenida Prefeito Mendes de Morais e reúne os cantores Alexandre Peixe e Márcia Freire que cantam, do alto do trio, sucessos dos axé que marcaram vários verões, além de clássicos do Carnaval.

Para amenizar a sensação térmica, os foliões apostam na ingestão de bastante água, leques e fantasias leves para curtir o bloco debaixo do sol, com a máxima prevista de 35ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Amanda Helena, esteticista, diz que sempre acompanha a festa do Chame Gente com amigos e sua namorada. Apesar das altas temperaturas, ela sempre procura se manter hidratada e nunca deixa faltar animação, disposição e, o principal, respeito. "Sempre venho com a bolsa térmica, com cerveja e muita água. É a única parte da vida em que o equilíbrio reina", comenta, aos risos.Segundo a foliona, o ambiente é agradável para todo tipo de público. "Banheiro limpo, sempre tem papel, e a organização é dez. Vejo famílias inteiras aqui, até as criancinhas se divertem e há sempre respeito", acrescenta.Já Rachell de Luca, de 42 anos, estreou no Chame Gente. Fantasiada de odalisca, ela aproveitou ao lado de um grupo de amigos e ressaltou um ponto positivo do local: a organização. "Se possível, voltarei outras vezes", comentou.