Ministra Anielle posa entre os carnavalescos e os diretores de Carnaval da UPM - Rachel Siston / Agência O Dia

Ministra Anielle posa entre os carnavalescos e os diretores de Carnaval da UPMRachel Siston / Agência O Dia

Publicado 07/02/2025 19:40 | Atualizado 07/02/2025 19:44

Rio - A Ministra da Igualdade Racial Anielle Franco aceitou o convite para desfilar pela Unidos de Padre Miguel no Carnaval deste ano. O chamado foi feito na tarde desta sexta-feira (7), durante uma visita da ministra ao barracão da agremiação, localizado na Cidade do Samba, em Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio.

Ao DIA, Anielle confirmou que, mesmo com compromissos durante o Carnaval, faz questão de estar presente no desfile das escolas de samba. Além disso, relembrou de quando passava esse período ao lado da irmã Marielle Franco, assassinada em março de 2018.

"É sempre uma honra falar de Carnaval, eu cresci com o meu pai levando a gente pra Imperatriz e pro Cacique de Ramos. Mas não é só isso: sempre tive pessoas, amigos, familiares que sempre trabalhavam no Carnaval e, muitas vezes, a gente pensava o que eles faziam ou fariam após esse período. Estar nesse lugar, enquanto ministra da Igualdade Racial, que não me define, mas agora faz parte da minha história, também é poder olhar para quem mais precisa", comentou a ministra.

"Eu aprendi com a minha irmã e sinto muita saudade de não estar com ela no Carnaval também. Eram muitas idas e vindas, muitos blocos, muitas viagens... Mas como ela era festeira e a gente também é, a gente não podia deixar de estar ali juntas, somando forças e lutando por um futuro melhor, um país melhor, mais alegre, porque alegria também é política", contou.

Anielle recebeu o convite dos diretores de Carnaval da Unidos de Padre Miguel, Cícero Costa e Lara Mara, e dos carnavalescos Alexandre Louzada e Lucas Milato. Com um enredo que exalta a ancestralidade e a cultura afro-brasileira, a escola retorna ao Grupo Especial após 52 anos com "Egbé Iyá Nassô". A agremiação da Vila Vintém irá se apresentar no domingo, dia 2 de março, na Marquês de Sapucaí, abrindo a primeira noite do Grupo Especial.