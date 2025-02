Giovana Cordeiro e Viviane Araujo - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 07/02/2025 08:12 | Atualizado 07/02/2025 08:14

Rio - O Salgueiro realizou mais um ensaio de rua, na noite desta quinta-feira (23), na Zona Norte do Rio, e reuniu várias famosas. Rainha de bateria da agremiação, Viviane Araujo brilhou à frente da "Furiosa" e deu um show de samba no pé. Usando um vestido dourado, a atriz, que dá vida à Rosana em Volta Por Cima", exibiu as curvas perfeitas.

Musas da vermelha e branca, Giovana Cordeiro e Flávia Alessandra também se esbaldaram durante o ensaio, assim como Thaís Vasconcellos, semi-destaque da escola, e Carla Cristina Cardoso.

Em 2025, o Salgueiro apresentará na Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. A escola será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.