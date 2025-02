Christian Chávez, do RBD - Reprodução / Instagram

Publicado 06/02/2025 16:46

Rio - O cantor e ator mexicano Christian Chávez, integrante do grupo RBD, está confirmado no desfile da Grande Rio. A artista, que já morou por dois anos no Brasil, demonstrou entusiasmo com o convite e compartilhou a novidade com os fãs nas redes sociais nesta quinta-feira (6).



"No Carnaval deste ano, estarei na Sapucaí com essa escola que sempre admirei. Estou muito feliz com o convite para estar junto com a comunidade de Caxias levando um pouco das encantarias paraenses para a Avenida. Mal posso esperar para viver essa experiência inesquecível. Tô a caminho, hein?! Que beleza, Grande Rio!", celebrou.



Neste ano a Tricolor de Caxias levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Pororocas e Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", que homenageia a cultura paraense. A agremiação será a terceira escola a desfilar na terça-feira, dia 4 de março.