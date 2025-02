Sabrina Sato vira Elvira, a Rainha das Trevas em ensaio da Vila Isabel - Anderson Borde/Ag.News

Publicado 06/02/2025 07:37 | Atualizado 06/02/2025 07:43

Rio - Sabrina Sato chamou a atenção no ensaio de rua da Vila Isabel na noite de quarta-feira (5) ao surgir fantasiada de Elvira, do filme 'Rainha das Trevas' (1988). A apresentadora usou peruca, luvas e meia arrastão preta e caprichou no brilho e acessórios.

Rainha de Bateria da escola, ela ainda celebrou seu aniversário de 44 anos com a comunidade com direito a bolos e "Parabéns" em ritmo de samba na quadra.

No filme que inspirou Sato, Elvira é uma excêntrica apresentadora de um programa de filmes de terror que descobre ser herdeira de uma mansão. A Vila Isabel apresentará na Sapucaí esse ano o enredo: "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece". O samba-enredo foi composto por Raoni Ventapane, Ricardo Mendonça, Dedé Aguiar, Guilherme Karraz, Miguel Dibo e Gigi da Estiva.