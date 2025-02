Rayssa Bratillieri e Jayder Soares, presidente de honra da Grande Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 04/02/2025 21:49

Rio - Rayssa Bratillieri, de 27 anos, anunciou nesta terça-feira (04) que será um dos destaques do desfile da Grande Rio no Carnaval 2025. A atriz posou ao lado do presidente de honra da escola, Jayder Soares, e recebeu o croqui de sua fantasia das mãos do carnavalesco Gabriel Haddad.

"PODEMOS! Esse ano como destaque na Grande Rio! Que felicidade de fazer parte dessa história", comemorou nas redes sociais.

"Meu sonho era desfilar. Vim do interior do Paraná e tenho a lembrança de assistir o carnaval pela televisão sonhando em viver aquilo. Grande Rio me abraçou. Tenho que agradecer à Taty e ao Jayder", disse. "Provei a fantasia hoje, conheci a Cidade do Samba, a equipe da Grande Rio e todo o processo que faz o carnaval acontecer. Que lindo ver isso de perto e fazer parte também! Grande Rio vem grande esse ano".

Rayssa Bratillieri ficou conhecida nacionalmente ao interpretar Pérola na novela "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018), da TV Globo. Ela também integrou o elenco dos remakes de "Éramos Seis" (2019) e "Elas por Elas" (2023).

Neste ano, a agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós, que mergulha na cultura do Pará. A escola, campeã em 2022, desfilará na terça-feira, 4 de março.