Tarcisio Zanon, carnavalesco da Viradouro, é um dos convidados do projeto - @tarcisiozanon

Publicado 04/02/2025 13:36 | Atualizado 04/02/2025 13:43

Rio – O bairro de Copacabana, na Zona Sul, vai receber uma série de encontros para debater diferentes aspectos da cultura do Carnaval. A estreia acontecerá nesta terça-feira (4), às 19h, no Espaço Abu, tendo como convidado o compositor Paulo Cesar Feital, um dos autores do samba-enredo da Viradouro de 2025 e de clássicos como "Saigon".

Nas próximas semanas, o projeto “Papo no Abu” receberá o carnavalesco da Viradouro, Tarcisio Zanon, a pesquisadora Helena Theodoro e o escritor Luiz Antonio Simas.

“Beto Sem Braço dizia que 'o que espanta a miséria é festa'. Mas de que festa e de que miséria o poeta está falando? Essa me parece ser uma discussão fundamental para entender a cidade encruzilhada entre o horror e a beleza”, analisa Simas ao comentar a participação no evento. A curadoria é de Marcela Marcatto, enquanto a mediação fica a cargo do jornalista Fred Soares.

Os ingressos variam de R$ 20 (meia) a R$ 40 (inteira) e podem ser adquiridos no Sympla.com e na bilheteria. O Espaço Abu fica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 249.