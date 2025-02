Ensaios de quadra da Unidos da Tijuca são realizados aos sábados - Julie Abreu

Publicado 03/02/2025 19:51

Rio - Faltando menos de um mês para os desfiles, a Unidos da Tijuca decidiu alterar o horário dos seus tradicionais ensaios de quadra, aos sábados, para mais cedo. Assim, o "Samba do Pavão" passa a começar a partir das 20h.

O evento conta com a abertura de um grupo de pagode e DJ nos intervalos. Em seguida, os segmentos da agremiação se apresentam ao som da bateria Pura Cadência e do intérprete Ito Melodia.

A entrada custa R$ 20 (antecipado). Mesas e camarotes podem ser adquiridos através do telefone (21) 96492-0940 e na plataforma Sympla. A quadra fica na Avenida Francisco Bicalho, 47, no Santo Cristo.

A escola do Borel será a primeira a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março, com o enredo "Logun-Edé – Santo Menino que Velho Respeita", de auditoria do carnavalesco Edson Pereira.