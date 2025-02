Samantha Rossi desfilará como musa da ala de passistas da escola Parque Acari - Divulgação

Publicado 03/02/2025 19:30

Rio - A escola de samba União do Parque Acari anunciou, nesta segunda-feira (3), a dançarina Samantha Rossi como nova musa da ala de passistas.

Samantha, de 34 anos, é bailarina e policial em uma pequena cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Sua relação com o samba começou em 2011, quando, durante uma aula de dança com bateria, ao vivo, foi convidada pelo maestro Ivo Araujo para se apresentar.

A União do Parque Acari apresentará o enredo "Cordas de Prata – O Retrato Musical do Povo", desenvolvido pelo carnavalesco Guilherme Estevão, no desfile da Série Ouro.