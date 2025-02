Beldades marcam presença nos ensaios técnicos na Sapucaí

Rio - Celebridades brilharam nos ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. Neste sábado (1º), Paraíso do Tuiuti, Beija-Flor de Nilópolis e Estação Primeira de Mangueira fizeram os ajustes das alas para o Carnaval 2025.

Mayara Lima, rainha de bateria do Tuiuti, deixou as curvas à mostra em um look decotado que homenageou a comunidade LGBTQIA+. Musa da Beija-Flor, Brunna Gonçalves compareceu ao ensaio da agremiação, assim como Samuel de Assis e Giovanna Lancellotti, que será destaque do carro abre-alas. Lorena Raissa, rainha de bateria da azul e branco de Nilópolis, brilhou em um figurino dourado.

Neste Carnaval, o Paraíso do Tuiuti levará para avenida o enredo "Quem tem medo de Xica Manicongo?", que conta a história da primeira mulher trans documentada no Brasil. Já a Beija-Flor de Nilópolis revisita a trajetória do diretor de carnaval Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, que faleceu em 2021 por complicações da Covid-19, com o enredo "Laíla de Todos os Santos".

A Estação Primeira de Mangueira desfilará a contribuição dos povos bantus na formação social e cultural do Rio de Janeiro com o enredo "À Flor da Terra, no Rio da Negritude entre Dores e Paixões".

