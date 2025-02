Multidão se esbalda no desfile do Carrossel de Emoções no Centro do Rio - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 01/02/2025 10:38 | Atualizado 01/02/2025 11:32

Rio - A temporada de desfiles de megablocos no Centro do Rio foi aberta na manhã deste sábado (1º) com a passagem do Carrossel de Emoções, que reuniu uma multidão na Rua Primeiro de Março e na Avenida Presidente Antônio Carlos.

Os foliões começaram a chegar por volta das 7h, bem antes da saída do bloco, às 9h. O tempo fechado não tirou a empolgação do público, que se esbaldou ao som de sambas, sucesso do pop e muito funk. Conhecido pela mistura de ritmos, o Carrossel de Emoções também prestou uma homenagem aos anos 90.



O policiamento na região foi reforçado. PMs montaram pontos de revista nos acessos e usaram drones para monitorar o deslocamento do público. Prédios históricos como o Paço Imperial, o Palácio Tiradentes e antiga sede do Ministério da Fazenda foram cercados com grades de proteção para evitar avarias.



Perto dali, na Gamboa, o tradicional Prata Preta abriu seu cortejo na porta do Museu da História e da Cultura Afro-brasileira (Muhcab), fazendo uma homenagem aos 90 anos de nascimento da professora, escritora e ativista Lélia Gonzalez (1935-1994).





